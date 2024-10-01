顧立雄認有提醒軍人禮節！王定宇曝賴清德罵人文雅、只有一次大罵

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▲顧立雄坦言，總統當時確實有提醒，按照軍人禮節，應該注意一下。（圖／記者呂烱昌攝，2024.10.01）

總統賴清德日前被爆料，在8月將官晉任勗勉典禮後的茶會，因不滿將官們坐著等他到場，怒批「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好？」等語，甚至還摔資料，引起外界討論。民進黨立委王定宇今（1）日在立法院質詢時表示，他從未看過賴清德摔東西，既使罵人也罵得很文雅；國防部長顧立雄則坦言，總統當時確實有提醒，按照軍人禮節，應該注意一下。媒體報導，賴清德8月出席將官晉任勗勉典禮，因現場將官未起立喊口號，賴清德摔資料怒罵；對此，國防部強調，此為誇大謬誤，籲請媒體善盡社會責任，勿誤導視聽，傷害國軍士氣。立法院今天繼續進行施政總質詢，王定宇在質詢時關切此事，並表示，他20幾歲認識賴清德擔任國大代表，沒有看過賴摔東西，「坦白講罵人也罵得文雅，破口大罵很少看到」，但唯一一次是潛艦在立法院被擋了60幾次，賴那次是真的很生氣。王定宇詢問，當時是發生什麼事，對於媒體報導，你覺得有什麼目的？顧立雄回應，總統在8月將官訓勉典禮後，為了感謝國軍守護國家，與將官互動，所以安排一個茶敘，這是多年來第一次舉辦。顧立雄坦言，該流程未在會前溝通清楚，那時安排圓桌平台，大家就先坐著，總統進來時，也沒有喊出請起立，總統當時確實有提醒，按照軍人禮節，應該注意一下，「他一向態度嚴正，沒有怒罵、摔東西在地上情形」。王定宇追問，對於扭曲式的說法，會有什麼影響？顧立雄回應，他看到近期很多人評論，總統要立威，但總統就是三軍統帥。