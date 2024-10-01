山陀兒颱風瞄準南台灣！日本氣象廳最新預報突見「之字型鬼轉」

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山陀兒颱風於今（1）日凌晨2時升級為強烈颱風，不僅路徑史上罕見，讓台灣西南部地區將迎來史無前例的強烈颱風登陸可能，各國氣象單位預報路徑皆劍指台南和高雄一帶。日本氣象廳今早9時預報路徑顯示，颱風在台灣西南部登陸，自東部出海，竟再回頭掠過北部海面，路徑預報呈現之字形走向。根據中央氣象署今早8時最新觀測顯示，強烈颱風山陀兒今上午9點中心位置在北緯20.7度，東經119.6度，即在高雄南南西方約220公里之海面上，以每小時4轉10公里速度，向北轉北北東進行，山陀兒中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，七級風平均暴風半徑維持220公里，十級風平均暴風半徑80公里。山陀兒颱風轉為強烈颱風，颱風眼清晰可見，台灣西南部從未有過強烈颱風登陸的歷史紀錄，若山陀兒登陸，將成為台灣氣象史上的罕見紀錄。中央氣象署也針對南部地區發出颱風暴潮的提醒，警告特別颱風將帶來強勁風勢。根據國家災害防救科技中心(NCDR)整理的全球各氣象預報資料，大多預測山陀兒颱風將從南高屏一帶登陸台灣，而在日本氣象廳今早9時公布的最新預報中，不僅將山陀兒的強度調強到最高的「猛烈」等級，山陀兒穿台後，在宜蘭外海出現回馬槍，掠過台灣北部近海，呈現出之字型路線，需持續觀察。