山陀兒應變中心一級開設　黃偉哲籲落實防颱準備提高警戒

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強颱山陀兒今（1）日上午7時位於鵝鑾鼻西南方約180公里處，目前嘉義以南都在陸警的範圍當中，氣象署預估明天下午可能自高屏沿海登陸，屆時暴風圈影響全台。台南市災害應變中心於今天上午8時提升為一級開設，相關單位及各區公所皆啟動災害應變措施，市長黃偉哲在第一次工作會報除要求市府各單位及37區區公所落實防颱整備提高警戒。台南市目前暫無太大風雨，不過料敵從寬，南市府已做最充分的準備，黃偉哲希望颱風不要對市容及市民造成太大影響。他也特別要求市府各單位及37區區公所落實防颱整備，尤其針對凱米颱風易淹水地點加強防汛，包括如麻豆埤頭等重要聚落，務必維持區域排水、雨水下水道及道路側溝暢通，並反覆確認抽水設備及移動式抽水機操作運轉無虞到位。工務局指出，目前已完成19,162棵路樹修剪並加強派員巡查，並通知開口合約廠商整備待命；針對和順北橋、草山二號橋等7座橋梁及在建工程，加強巡視交維設施、工地圍籬及各施工要項處置情形；進行道路側溝清淤工程，減少汛期期間強風豪雨帶來的災害損失。市區清溝障礙排除，安南區6件、北區1件、安平區12件、東區12件、中西區20件、南區3件，合計54件，並於濱南路缺口堆置砂包；目前無道路封閉，永康、新營、鹽水區計有7座橋梁預警性封閉或部份封閉。水利局也針對防汛應變措施說，截至9月23日止，已清疏水路約458公里、8.4萬立方公尺；雨水下水道箱箱涵約104公里、2.3萬立方公尺，合計長度562公里、體積約10.7萬立方公尺。並於9月27日通知公所及權管單位針對排水路淤塞段、易淹水側溝、雨水下水道、鋪設防蚊紗網水溝蓋等再加強巡檢，避免阻礙水流。抽水站不分則自昨（30）日至今日8時止，計有草湖寮、坐駕、文賢及鹿耳門等22站抽水站自動抽水，總抽水量14萬噸（含滯洪池及内水預洩降），目前抽水中站數共1站（海東橋）。在疏散撤離部分，目前累計撤離2區2人，警戒區勸導勸離累計4件4人（開立勸導單）。交管道安部分，今日台南市公共自行車Youbike2.0租賃系統暫停營運服務一天；大台南公車依颱風班表行駛，詳細班表請查看大台南公車官網及大台南公車APP確認當日班次資訊；台南市路邊停車路段今日暫停收費（公有委外和民營停車場仍須收費）。