結束3年首相生涯！岸田文雄率內閣總辭　在任天數第8長

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日本首相岸田文雄在1日上午內閣會議中，率全員總辭，結束了將近3年的首相生涯，在職天數為1094天，在職天數於歷屆日本首相中排名第8名。新任首相預計將由上週當選自民黨總裁的石破茂接任，將在1日下午的臨時國會上舉行總理大臣指名選舉，正式指名石破茂為第102任日本首相。綜合共同社等日媒報導，岸田文雄在2021年10月4日接任菅義偉，成為日本第100任首相，同月31日帶領自民黨在新一屆的眾議院選舉中，贏得了「絕對安定多數」的席次，於11月10日再被日本國會指名為第101任首相。岸田文雄擔任首相天數為1094天，是歷屆日本首相中排名第8長。在任內，岸田內閣除了重新調整了新冠肺炎（COVID-19）的分類層級外，制定了國家安全保障戰略等三份安保相關文件，並決定擁有反擊能力（敵方基地攻擊能力）及大幅增加國防預算，這一舉措被認為是戰後安全保障政策的重大轉變。岸田文雄還推動增加兒童與育兒預算，及進行包括核電站重新啟動和延長運轉期限在內的能源政策轉變。在外交方面，除了改善日韓關係，岸田還曾閃電訪問戰爭中的烏克蘭；作為出身自被原子彈轟炸地廣島的日本首相，岸田文雄一貫倡導「無核武器的世界」。2023年在廣島舉行的七大工業國組織（G7）峰會期間，岸田文雄更成功促成了G7領袖們參觀原爆資料館的行程，展現了「岸田外交」。然而，自從安倍前首相遭槍擊事件以來，接連扯出自民黨內部人士拉攏統一教、統一教向信徒斂財的一連串醜聞，以及自民黨派閥的黑金事件浮上檯面，導致內閣支持率低迷，最終迫使岸田文雄放棄參加自民黨總裁選舉。隨著岸田內閣總辭，日本自民黨總裁石破茂將在1日下午的眾院全體會議首相指名選舉中，被指定為第102任首相。石破茂也將著手組建內閣，並在進行任命儀式和閣僚認證儀式後，石破內閣也會隨即成立。石破茂有意在9日解散眾院，以15日發佈選舉公告、27日投計票的日程舉行眾院選舉。朝野政黨進入臨戰態勢，關於派系收回扣事件的應對、包括物價上漲對策在內的經濟政策成為焦點