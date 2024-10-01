國慶主視覺變綠色、梅花換「賴清德蘭」　他曬P圖酸：青鳥會喜歡

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今年113年雙十國慶日將至，立法院長韓國瑜首次擔任慶籌會主委，指示要凸顯中華民國元素，不過日前國慶主視覺、小物曝光後，卻遭綠營人士酸「華國美學」。對此，名嘴「歷史哥」李易修將此次國慶主視覺P圖成綠色系，還把梅花改為「賴清德蘭」，並放上民進黨黨旗，狠酸青鳥可能會喜歡這個版本，「希望他們不要再崩潰下去了」。雙十國慶大典倒數計時，過去民進黨8年執政，刻意在國慶主視覺中淡化「中華民國」意象，此次國慶身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜指示，要凸顯中華民國元素。日前雙十國慶主視覺公布，為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，著以紅、藍2色，象徵不同聲音與意見在愛國精神的引導下，共同為台灣的未來努力。不少綠粉看到後相當崩潰，紛紛痛批「很醜」、「熟悉的車輪黨色又回來了」、「熟悉的華國美學又回來了真的好醜」。對此，歷史哥在臉書PO出一張圖片，分享改成綠色系的國慶主視覺P圖，強調「特別聲明這個是P圖喔！」並直言「覺得青鳥可能會喜歡，所以看到此圖如獲至寶得來分享」，可以看到圖片以綠色系為主，「中華民國」改為「台灣」，還放上民進黨黨旗，原本主視覺上的梅花也被改為近期在台南山上花園水道博物館展出的「賴清德蘭」，歷史哥也酸「希望他們不要再崩潰下去了！一起祝中華民國生日快樂好嗎？」