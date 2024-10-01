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勝過大谷翔平！洋基「法官」打擊火力驚人　美國雜誌選為年度MVP

記者林之越/綜合報導

▲紐約洋基球星「法官」Aaron Judge，勝過單季繳出54轟、59盜的日籍球星大谷翔平，被美國棒球雜誌《棒球美國》票選為年度MVP，原因是他的打擊數據更加出色。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基球星「法官」Aaron Judge，勝過單季繳出54轟、59盜的日籍球星大谷翔平，被美國棒球雜誌《棒球美國》票選為年度MVP，原因是他的打擊數據更加出色。（圖／美聯社／達志影像）
洋基「法官」獲選美國雜誌年度MVP！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季專職打者身份，仍繳出54轟、59盜的歷史級賽季，被看好是競爭MVP席次的有力人選。不過美國棒球雜誌《棒球美國》，近期頒發他們所選出的年度最佳球員（MVP），獲獎者並非是大谷翔平，而是紐約洋基球星「法官」Aaron Judge，其理由在於他驚人的打擊火力。

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法官不只會開轟　144打點寫歷史

Aaron Judge雖然在9月初出現開轟乾旱期，讓他最終的全壘打數停留在58轟，無緣再度寫下單季60轟的紀錄，但這並不影響他整季優異的數據。

根據《棒球美國》的文章指出，Aaron Judge許多數據都領先全聯盟，包含58轟、144分打點、上壘率4成58、長打率7成01，以及綜合數據方面218的wRC+（標準化加權得分創造值）以及11.2的fWAR（勝利貢獻值）。

本季是Aaron Judge生涯第二次締造200wRC+，前次要回溯到2022年，當時是單季62轟的賽季，也只寫下206的wRC+，今年甚至還更高，足以見得他在各方面打擊數據的成長。打擊率3成22刷新生涯新高，高居全聯盟第3名，且144分打點也是大聯盟近15年以來最佳。

值得一提的是，大谷翔平和Aaron Judge，一直都是《棒球美國》票選年度MVP的主要競爭者，大谷翔平在2021年、2023年獲選，而Aaron Judge則是在2022年以及今年獲選，合力橫掃近4年的年度MVP獎項。

▲大谷單場4打數1安打，還有1盜壘，以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平在例行賽最終戰，單場4打數1安打，還有1盜壘，以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。（圖／美聯社／達志影像）

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