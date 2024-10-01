勝過大谷翔平！洋基「法官」打擊火力驚人　美國雜誌選為年度MVP

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▲大谷翔平在例行賽最終戰，單場4打數1安打，還有1盜壘，以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。（圖／美聯社／達志影像）

洋基「法官」獲選美國雜誌年度MVP！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季專職打者身份，仍繳出54轟、59盜的歷史級賽季，被看好是競爭MVP席次的有力人選。Aaron Judge雖然在9月初出現開轟乾旱期，讓他最終的全壘打數停留在58轟，無緣再度寫下單季60轟的紀錄，但這並不影響他整季優異的數據。打擊率3成22刷新生涯新高，高居全聯盟第3名，且144分打點也是大聯盟近15年以來最佳。值得一提的是，