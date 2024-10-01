勝過大谷翔平！洋基「法官」打擊火力驚人　美國雜誌選為年度MVP

洋基「法官」獲選美國雜誌年度MVP！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季專職打者身份，仍繳出54轟、59盜的歷史級賽季，被看好是競爭MVP席次的有力人選。不過美國棒球雜誌《棒球美國》，近期頒發他們所選出的年度最佳球員（MVP），獲獎者並非是大谷翔平，而是紐約洋基球星「法官」Aaron Judge，其理由在於他驚人的打擊火力。
法官不只會開轟 144打點寫歷史
Aaron Judge雖然在9月初出現開轟乾旱期，讓他最終的全壘打數停留在58轟，無緣再度寫下單季60轟的紀錄，但這並不影響他整季優異的數據。
根據《棒球美國》的文章指出，Aaron Judge許多數據都領先全聯盟，包含58轟、144分打點、上壘率4成58、長打率7成01，以及綜合數據方面218的wRC+（標準化加權得分創造值）以及11.2的fWAR（勝利貢獻值）。
本季是Aaron Judge生涯第二次締造200wRC+，前次要回溯到2022年，當時是單季62轟的賽季，也只寫下206的wRC+，今年甚至還更高，足以見得他在各方面打擊數據的成長。打擊率3成22刷新生涯新高，高居全聯盟第3名，且144分打點也是大聯盟近15年以來最佳。
值得一提的是，大谷翔平和Aaron Judge，一直都是《棒球美國》票選年度MVP的主要競爭者，大谷翔平在2021年、2023年獲選，而Aaron Judge則是在2022年以及今年獲選，合力橫掃近4年的年度MVP獎項。
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Aaron Judge雖然在9月初出現開轟乾旱期，讓他最終的全壘打數停留在58轟，無緣再度寫下單季60轟的紀錄，但這並不影響他整季優異的數據。
根據《棒球美國》的文章指出，Aaron Judge許多數據都領先全聯盟，包含58轟、144分打點、上壘率4成58、長打率7成01，以及綜合數據方面218的wRC+（標準化加權得分創造值）以及11.2的fWAR（勝利貢獻值）。
本季是Aaron Judge生涯第二次締造200wRC+，前次要回溯到2022年，當時是單季62轟的賽季，也只寫下206的wRC+，今年甚至還更高，足以見得他在各方面打擊數據的成長。打擊率3成22刷新生涯新高，高居全聯盟第3名，且144分打點也是大聯盟近15年以來最佳。
值得一提的是，大谷翔平和Aaron Judge，一直都是《棒球美國》票選年度MVP的主要競爭者，大谷翔平在2021年、2023年獲選，而Aaron Judge則是在2022年以及今年獲選，合力橫掃近4年的年度MVP獎項。