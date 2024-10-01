台美關係升溫　AIT：各州在台辦事處3年從6處增至24處

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一年一度的美國商機日今（1）日展開，各州政府均提出自身優勢，吸引台商跨足美國。美國在台協會（AIT）商務組副組長高宇文致詞提到，台灣設立辦事處的州從2021年的6處到現今成長至24處，已經有將近一半的美國州政府設立辦事處，清楚顯示雙向貿易投資的成長。高宇文表示，台灣是美國外人直接投資的最大來源之一，除了台積電、環球晶的重大投資案外，也看到越來越多台灣企業對於導入美國的電動車、無人機、資通訊安全、能源、醫療保健供應鏈有興趣，這樣雙邊供應鏈的拓展不只強化美台產業、也強化美台安全與韌性。他也提到，美國是全球外人直接投資（FDI）的首選，去年美國FDI總投資金額為5.3兆美元，約佔全球FDI總額三成，主因是美國龐大的規模。今年6月美國在台協會帶領130多位台灣企業代表參與選擇美國投資高峰會，並拜訪美國許多州政府、潛在合作夥伴，與聯邦州政府官員會面，了解對美國市場。外貿協會秘書長王熙蒙則提到，台灣面積略小於美國馬里蘭和德拉瓦兩州，人口也僅有2350萬人，但卻是美國重要貿易夥伴，這是因為台灣發揮螞蟻雄兵般的中小企業實力保持在經濟上屹立不倒的地位，強調「台灣很小、資源短缺，但堅韌不拔。」今年美國商機日，經濟部貿易署也與南卡羅來納州簽訂合作備忘錄（MOU）。貿易署長江文若表示，南卡羅來納州的傳產及綠能領域都是強項，其中在綠能方面獲得美國政府資金支持設立技術園區，讓台灣覺得有很多合作機會。尤其當經濟部與美國商業部在2021年已選定五大產業合作方向，因此希望簽訂MOU後，雙方可以增進訪視及資訊交流。對於雙方綠能會在傳統的光電、風電有合作，還是會擴及到地熱、氫能？江文若表示，這必須視雙方業者興趣，認為大家都可以去探討面向。，因為現在綠能、再生能源是大家很重視的產業。至於這次美國商機日，是否也有美國企業觀察來台興趣？她表示，大家也看到台灣在全球供應鏈的重要性，包括台灣強項的ICT、半導體、綠能等等都是大家願意合作的對象。