山陀兒颱風變強颱！明天放颱風假嗎　蔣萬安：原則上今晚8點宣布

我是廣告 請繼續往下閱讀

山陀兒颱風今（1）日凌晨升級為強烈颱風後，威力又再增強，且由於準備轉彎，速度近乎滯留在台灣西南側海域。針對民眾關心是否放颱風假？台北市長蔣萬安表示，會依相關規定跟停班停課標準，經基北北桃4縣市共同討論、評估後，原則上晚上8點對外宣布。蔣萬安今日上午出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會，會前接受媒體訪問。針對台北市防颱整備措施，蔣萬安說明，自己昨日到大湖隧道前、大湖公園旁去視察，了解整個防颱整備工作是否確實落實，也到北安抽水站視察抽水站運作是否順利運作，到現場緊盯各項工作要確實到位，也再次要求各局處一定要秉持料敵從寬、禦敵從嚴的防颱態度來做因應。蔣萬安提及，這次也密切關注颱風路徑，預計風勢、雨勢從2至3日對北部地區影響最大，今天下午就會將EOC（災害應片中心）升級到二級開設，屆時各局處就會進駐，市府也希望民眾做好各項防颱整備，嚴陣以待，切勿輕忽。媒體追問，由於山陀兒速度變慢，判斷明天是否停班停課的標準變較困難，今天是否依舊晚上8點對外宣布？蔣萬安回應，原則上都是在晚間8點宣布隔天是否停班停課，會依照相關規定及停班課標準，基北北桃4縣市共同討論、綜合評估後做出決定。媒體又問南部地區嘉義縣、台南、高雄、屏東今均停班停課，唯獨嘉義市正常上班上課，嘉義市長黃敏惠臉書被網友灌爆？蔣萬安回應說，各縣市長一定都是依照既有機制、縱整評估做出決定，一切都還是回歸專業跟機制，以及停班課標準評估。媒體詢問今天早上9點宣布水門只出不進，傍晚5點要來關水門，這個判斷基準在哪裡？蔣萬安說，市府隨時都在跟氣象團隊密切關注整個颱風的路徑，所以已經可以瞭解到在今天晚間入夜之後，明天上午開始雨勢風勢就會增強。今天早上9點開始就宣佈全市的疏散門，開始進行車輛只出不進的管制措施，所以在4個小時之後，今天下午1點就開始進行拖吊，所以再次地呼籲市民朋友趕快移車，秉持的就是預先部署、料敵從寬、禦敵從嚴，絕對以確保市民朋友生命財產的安全為最優先的考量。