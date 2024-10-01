習近平重申一中　外交部強調：台灣2300萬人民堅持自由民主

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中共總書記習近平昨在中共建政75週年招待會，重申堅持「一個中國原則」和「九二共識」等對台主張。外交部發言人劉永健今（1）日強調兩岸互不隸屬是國際普遍認知的事實，台灣2300萬人民堅持自由民主的憲政體制，並要求維持台海和平穩定及應有的國際空間。外交部發言人劉永健今天在例行記者會中回應媒體提問時，針對習近平最新談話強調，陸委會昨晚已有所回應，而外交部的立場也非常清楚而堅定，「中華民國台灣是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬。台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國也無一日統治過台灣，這也是國際普遍認知的事實與現狀」。劉永健進一步指出，中國領導人在招待會上說要促進兩岸人民心靈契合，也說要寄望於台灣人民。外交部也告訴對岸，台灣2300萬人民堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣前途必須遵循台灣全體人民的意志。劉永健說，我們也要求維持台海和平穩定，要求應有的國際空間，要求參與國際組織的正當權益，「我們也希望在為台灣選手在奧運會上加油的時候，不再受到干擾」。