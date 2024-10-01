搶客大作戰！純網銀祭新戶活存口袋利率最高10%　支付最高25%回饋

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國內銀行競爭激烈，尤其純網銀為搶客，持續祭出高利率及回饋優惠，其中將來銀行就祭出存款、支付超殺優惠，除新戶活存口袋利率最高10%，不分新舊戶均享主帳戶活存利率1.5%金額無上限，再祭支付最高25％回饋。將來銀行今（1）日指出，8月起推出以帳戶綁定全支付享旅日支付最高25％回饋，還有9月推出活存主帳戶「5萬內利率1％、5萬以上1.5%無上限」均廣受將將粉好評，因此，決定延續回饋、寵粉到底，無論新舊戶、無需特別登錄活動網頁均能享有此2大好康回饋，讓將將粉刷愈多、省越多，還能穩健地讓自己財富增值。將來銀行強調，延長至明（114）年3月31日的活存5萬元以上利率1.5％、存款金額無上限的特案，相較市場常見活存方案約0.705%極具利率競爭力，特別適合作為數位金融帳戶首選。若目前尚非將來銀行存戶，開戶且完成裝置綁定，更有新戶加碼回饋「500全點」或「活存口袋5萬元10%優利」兩大好禮可選，建議即刻開立將來銀行帳戶，獲取非常優惠的回饋。不僅如此，由於第4季眾多佳節往往是國人與親友聚餐的難得時刻，因此，將來銀行除了與全支付的合作回饋外，更推出刷將將卡最高更享4％回饋。將來銀行表示，即日起到年底，當月刷將將卡刷滿3000元以上，享全通路1%回饋無上限，若於海外或行動支付、外送平台、國內餐飲或是航空等指定通路，加碼再享3%的Ｎ點回饋，每人每月上限200Ｎ點。