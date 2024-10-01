無法可罰？國慶晚會黃牛票一張喊價1萬2　蔣萬安：依社維法嚴查

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國慶晚會10月5日將在台北大巨蛋舉行，因為有「二姐」江蕙復出開唱，昨日中午12點開放索票短短15分鐘5000張票就被搶光。民進黨議員陳怡君爆料，下午已經有人囂張開賣，免費索取的門票竟然一張喊價高達1萬2000元，根本不甩台北市長蔣萬安跟北市警局。對此，蔣萬安今（1）日表示，如果有任何違法情事，依法依照社會秩序維護法來嚴查、嚴辦。蔣萬安今日上午出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會，會前接受媒體訪問。媒體詢問國慶晚會黃牛票還是非常的猖獗，有無事後補救措施？目前是不是是無法可罰的狀態？蔣萬安回應說，現在是已經要求警察局加強網路上面的巡查，如果有任何違法情事，依法依照社會秩序維護法來嚴查、嚴辦。蔣萬安說，議員所檢舉案件，目前瞭解是詐騙案件，所以也要呼籲民眾絕對不要購買來路不明的票卷，這個部分以免受騙，那二方面也絕對不要以身試法，警察局已經加強巡查，也已經有立案，也會請地檢署這邊來積極偵辦。媒體追問基隆市長罷免案10月13號就要投票，不過現在傳出立委李彥秀也好像有人要發動罷免，因為就有看到罷免李彥秀的傳單說要「國會除秀」，會不會擔心青鳥飛出來，是否擔心為罷而罷？蔣萬安表示，「我要再次強調，為罷免而罷免的政治操作是傷害臺灣的民主」，這段期間我想大家都可以看到，不管是謝國樑市長或者李彥秀委員，在市政推動或在國會的表現都有目共睹。