川普：中國終將攻台！喊話台灣提高國防預算　籲增加至「GDP10%」

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美國總統拜登（Joe Biden）已授權從美國國防部的防禦物資及服務中，調撥最多5.67億美元（折合新台幣約179億），向台灣提供援助，這是美國迄今為止，此類援助計畫中最大的一筆。拜登當局加強台灣軍事能力，以應對中國持續提高對台灣的軍事與政治壓力。同時，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）近日受訪提到台海議題時表示，中國終將攻打台灣，認為台灣應該提高國防預算到GDP的10％。《華盛頓郵報》最新刊登專欄作家狄森（Marc Thiessen）對川普的專訪，狄森詢問川普，「若你當總統時，中國會攻打台灣嗎？」川普回答，「不會，在我當總統任內不會，但他們終究會打。」這說法就像川普主張若是他當總統，俄羅斯就不會攻打烏克蘭，但川普同樣並未說明原因。川普強調「台灣的情況很棘手」，指出台灣距離美國有9000英里（約1萬4000公里），而距離中國僅100英里（約160公里），認為台灣領導人在未來4年內應大幅提升國防投資。狄森回應說，台灣的國防預算達GDP的2.6％，比率已高於北約大部分成員國。川普則說，「他們應該支出10％」。狄森報導內引述的是我國去年8月的數據，根據行政院今年8月通過的明年度總預算案，整體國防預算規模為新台幣6470億元，約占GDP的2.45％。川普先前接受《彭博社》採訪時，提到台灣偷走了美國的晶片事業，說不確定美國繼續捍衛台灣有什麼意義，認為「台灣應該付給我們保護費」。川普對於保衛台灣免於受到侵略一事態度反覆，曾拒絕回答若中國攻擊台灣，美國是否該出兵協防，理由是不想讓中國知道他的的底牌。