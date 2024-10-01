勞動部推移工一站式服務　8小時講習助移工熟悉台灣文化、法規

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▲勞動部自2023年1月開辦「移工一站式服務」，目前已在桃園及高雄所成立移工一站式服務中心，可提供移工3天2夜、合計8小時的講習。（圖／發展署提供）

隨著台灣老年人口成長快速，長照勞動力需求大增，移工已成為台灣家庭照護的一環。勞動部為讓雇主辦理家事移工入國後法定申辦作業，協助移工適應台灣生活，分別在桃園及高雄成立「移工一站式服務中心」，讓來台移工可以接受講習，協助移工了解台灣文化與基本法律觀念。據勞動部統計，今年8月底全台有近80萬人，其中以印尼移工占36.8%最多、越南則次之，菲律賓則以15.6萬人為第3名。勞動部說明，勞動部自2023年1月開辦「移工一站式服務」，目前已在桃園及高雄所成立移工一站式服務中心，可提供移工3天2夜、合計8小時的講習，透過生活適應、衛生教育及健康保險、工作職業安全衛生、聘僱法令及權益保障等課程主題，協助移工了解台灣文化與基本法律觀念。當移工完訓後，再由雇主或仲介接送返回雇主處工作，並由雇主依規定於移工入國日後3個工作日內完成移工健康檢查。家事移工預定入國日5日前，雇主應至「移工一站式服務網」（網址：https://fwots.wda.gov.tw/）申請移工入國講習及法定申辦事項，移工入國後接受8小時講習課程，完訓當日即可取得聘僱許可、居留許可、加入職災保險、全民健保及完成入國通報，申請作業簡便又即時；且講習課程及講習期間膳宿需求均由勞動部負擔，雇主無須另外付費。目前在屏東工作的印尼籍家庭看護工N君，在移工一站式服務中心結訓後表示，自己個性是很膽小的人，當初決定前往一個陌生的國家工作，內心充滿擔心與害怕，但想到孩子和家中經濟，只能選擇勇敢。N君提到，自己跟來自同鄉的朋友一起在中心的受訓3天，期間感受到服務中心人員的友善及關懷，讓他有家鄉的熟悉感，不但關心是否真的學會並應用，課後也不厭其煩的輔導。現在他已經在台灣工作1年了，照顧的是一位獨居的阿嬤，當初在「移工一站式服務中心」的職前訓練，服務人員告訴我們在台灣工作時享有的權利以及應盡的義務、照顧長輩小技巧，讓我在照顧阿嬤的時候得心應手，不只阿嬤很喜歡我，就連雇主也很信任我。雇主如有任何疑問或進一步了解移工一站式服務，可至「移工一站式服務網」下載「移工一站式服務問答集(網址：https://fwots.wda.gov.tw/news/view/301）」參閱，或電洽桃園移工一站式服務中心(03-2866628)或高雄移工一站式服務中心(07-2620787)或1955免付費專線，將有專人竭誠提供服務。