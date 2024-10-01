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▲《Ｘ！又是星期一》呈現社畜在職場上碰到的光怪陸離狀況，雖是喜劇基調，卻不會刻意耍寶。（圖／邁思娛樂提供）

▲范少勳（左） 和林奕嵐在《X！又是星期一》中飾演性格與處事作風不同的菜鳥社畜，在職場接受磨練。（圖／邁思娛樂提供）

▲阿Ken對《Ｘ！又是星期一》期望頗高，希望觀眾有好的迴響，有機會原班人馬再拍第2季。（圖／記者朱永強攝影）

職場甘苦是絕大多數民眾最常交流的話題，關於「社畜生活」的主題近來在影視節目也變得熱門，由林暐恆（阿Ken）執導的《X！又是星期一》即將推出，一般印象中他都在演藝圈發展，如何能理解「社畜」的生活面貌？他笑道：「我以前都有打工，從親朋好友身上也聽到不少，其實演藝圈的環境跟辦公室也不會相差那麼多，同樣會有需要自己調適的地方。」和之前拍電影《練愛iNG》除了當導演兼任男主角，這回他從頭到尾連客串亮相都沒有，解釋道：「現在觀眾看到演員自導自演，很愛講你們都在自肥，我這次就把幕前的光環全部給所有演員，絕對不自肥。」《X！又是星期一》描述林奕嵐和范少勳扮演的兩個職場菜鳥，一起進入大型的週刊爭取成為正式員工，前者習慣熟讀功課、做好準備，後者則是見招拆招、痞痞的卻充滿自信，彼此處事態度完全不同，在公司裡面對各種艱難的考驗，都在磨練中得到成長。阿Ken自己會是接近林奕嵐那樣的「苦幹型」員工還是范少勳「隨機應變型」？他坦言：「我都是那種把功課準備好，卻會看到有的人就是運氣比你更好，會懷疑為什麼不是我的那一型。」出乎大家的意料。演藝圈的競爭就是很激烈，運氣往往比努力更顯得重要，社畜還可能做久了累積出值得信賴的能力，在戲棚下站久了卻不一定會是你的，怎麼自處？阿Ken答道：「很早之前就要自己想開了。」但有認真投入不會沒有人看見，他在疫情爆發的第一年推出自導自演的電影《練愛iNG》，口碑還不差，票房難免受到衝擊，卻讓他受到「鏡文學」青睞，把《X！又是星期一》交到他手上，他再三確認：「你們確定嗎？」得知對方就是欣賞他處理喜劇的手法，決定全心投入。不同於上次在《練愛iNG》除了當導演兼任男主角，這次阿Ken既然在《X！又是星期一》從頭到尾沒有露臉，專注在幕後，想像中應該輕鬆不少？他則認為有不一樣的挑戰，純粹做導演也有純粹當導演的難題，不過該劇主要演員除男女主角外包括温昇豪、曾莞婷、馬力歐、趙自強、李李仁等都是經驗豐富且把自己的角色掌握得非常好，阿Ken相信觀眾會被他們的演出所吸引，很期待觀眾支持，大家再一起拍第2季。《X！又是星期一》即將在10/6起每週日晚間8點於東森戲劇40頻道首播，並從9點起在MyVideo、愛奇藝國際版、中華電信MOD、Hami Video影劇館＋上架。