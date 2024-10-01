柯文哲拒借提應訊　律師斷言：心虛拒出庭、自知大勢已去

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦偵辦京華城容積弊案，今（1）日打算5度提訊柯文哲，不過柯在提訊前一刻，向台北看守所人員表示不願出庭應訊。對此，律師黃帝穎直言，柯文哲拒絕提訊出庭是自知大勢已去，但他也認為，若柯文哲改庭期，其實是禮遇。檢廉偵辦京華城案，查出前鼎越董事長朱亞虎居間行賄時任柯文哲市長辦公室主任李文宗，聲押禁見朱、李2人獲准，朱亞虎並坦認行賄。對此，黃帝穎在臉書指出，報載柯文哲今天拒絕提訊出庭，柯自知大勢已去？他說，實務上，一旦行賄者認罪，收賄被告應自知大勢已去，因此心虛拒絕出庭，或是到庭無言以對，都屬常見。不過，黃帝穎也說，一般提訊在押被告，除非突然重病，否則不可能拒絕提訊，檢察官均依法強制提訊被告到庭，所以，北檢若如報載配合柯文哲改庭期，其實是禮遇。