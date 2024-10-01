日本人都不來？台灣訪日人數遠超6倍　矢板明夫：是根本不愛出國

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雙十國慶即將到來，即使今年沒有連續假期，仍有民眾摩拳擦掌、安排好旅遊行程，尤其在新冠肺炎之後掀起了報復性旅遊潮，也讓不少民眾選擇國外旅遊行程。近年來我國出境人數最多的前三名，分別是日本、中國、韓國，其中今年一至七月訪問日本人數就多達411萬人次，約是訪問台灣的日本人68萬人次的6倍左右，不過日本資深媒體人矢板明夫指出，並不是日本人都不來台灣，而是「日本人不喜歡出國」，才會導致懸殊差距。矢板明夫在臉書上引用了台灣觀光協會會長簡余晏所公布的數據，今年上半年、自一月至七月，台灣人口總數2340萬6608人當中，有984萬1153人次出國旅遊，占約42%，讓矢板明夫直呼「台灣人太愛出國了！」其中，前往日本的達到411萬5200人次，也就是說，出國者有約41.8%是去了日本。矢板明夫指出，去年台灣人去日本為383萬人次，而歷史上，台灣人去日本人次最多的一年是疫情前2019年，達到了491萬人次。「所以今年，台灣人去日本的人數應該很輕鬆地可以創歷史新高，甚至有可能突破700萬人。絕對可以說是一個驚人的數字。」矢板明夫接續指出，「相比之下，喜歡出國的日本人實在太少了。」他引用數據稱，日本人口總數約1億2414萬3000人，今年一到七月共有684萬6780人次出國，占日本總人口的5.5%。這顯示日本人有護照者比例較低。台灣上半年出國旅遊總人次比日本多了1.43倍。矢板明夫表示，「很多台灣的朋友抱怨，問為什麼每年有這麼多台灣人去日本，但日本人來台灣的這麼少？」據統計今年1至7月訪問台灣的日本人大約68萬人。大概是台灣人去日本人數的6分之1。矢板明夫指出，其中當然有日圓貶值等因素。「但最重要的理由應該是，日本人不是不喜歡來台灣，而是根本不喜歡出國。」日本國家旅遊局（JNTO）統計數據顯示，今年上半年赴日旅遊人數最多的前三名，分別是韓國581萬1900人次、中國459萬5200人次，台灣411萬5200人次。但，韓國總人口約5163萬人（赴日旅遊者約占總人口的11.2%），中國約14.12億人（赴日旅遊約占總人口的0.3%），台灣約2340萬（赴日旅遊占總人數的17.5%）。