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▲高雄市長陳其邁於災害應變會議後前往前鎮漁港視察。（圖／高市府提供）

山陀兒颱風於今(1)日2時轉為強烈颱風，恐從南高屏一帶登陸。今、明2日降雨最為顯著。高雄市長陳其邁表示，氣象預報將從高雄附近登陸，他特別提醒所有市民朋友山陀兒的威力不亞於47年前造成高雄慘重災情的賽洛瑪颱風，他甚至說要講3次「減少不必要的外出」呼籲高雄市民要加強防颱防災工作，颱風期間務必減少非必要的外出。強颱山陀兒逼近，高雄市長陳其邁今（1）日再提起賽洛瑪颱風當時造成37死，強調颱風直接撲向高雄而來，依照氣象署資料可能會從高雄登陸，現在看起來無風無雨，但午後風雨會逐漸加大，其中以茄萣、永安、彌陀、林園、梓官及旗津等地影響非常大，今晚沿海地區風勢會很強勁，暴浪可能高達6公尺高，提醒民眾一定要做好相關防颱準備。強颱山陀兒逼近，氣象預報將從高雄附近登陸，陳其邁特別提醒所有市民朋友注意，山陀兒颱風威力不亞於47年前造成高雄慘重災情的賽洛瑪颱風，當年高雄16級風、釀37死、298傷，災情慘重，呼籲高雄市民要加強防颱防災工作，颱風期間務必減少非必要的外出。陳其邁表示，預估颱風將由高雄市沿海登陸，恐有6米以上浪高及強風豪雨，請沿海漁港停泊船隻，加強繫纜加固等作業，並持續監控船舶狀況，回報應處作為；請海洋局加強宣導沿海養殖漁業落實相關防護措施，對於沿岸漁港漁船停靠上岸之漁工做好收容安置作業。陳其邁呼籲民眾隨時注意颱風動態，勿前往河川、海邊及山區活動，非必要避免外出，一定要外出務必小心駕駛、隨時注意路況。沿海低窪與易淹水地區須做好防汛準備，利用多元管道持續提供市民颱風訊息，另請民政局持續通報具地下室之大樓或房屋，以利民眾提早安裝防水閘門或堆置沙包。針對土石流災害潛勢區域，陳其邁提醒各區公所確實掌握保全戶名冊，落實施預防性疏散撤離，並請水利局及高大協力團隊與水保署保持聯繫，隨時保持警戒及資訊傳遞；另安置於避難收容處所之民眾，請社會局及區公所做好照護工作。針對工程工地之安全措施，陳其邁責請工務局等相關局處持續巡查轄管工程工地、新建整修工程之施工圍籬、鷹架及相關設備設施，並加強固定或搬移作業，另對大型廣告物或大型行道樹枝葉等易受強風吹落之懸掛物品，進行固定、拆除或修剪作業，避免掉落危害；民生管線部份，包含自來水、電力、市內電話還有瓦斯等相關管線，若有搶修需求，亦請經發局、水利局、工務局等務必提供相關協助，並與相關單位保持聯繫，確保市民於颱風期間水電、天然氣使用甚至工業管線運作正常安全。陳其邁也特別提醒民眾今天越晚風雨將會越大，請務必留意，非必要不要外出，並指示各局處及區公所務必提高警覺，對於災情即時查報與處置，另請消防局、警察局、民政局加強災情查通報作業，如有相關災情亦可請民眾透過1999進行通報，並注意自身安全。