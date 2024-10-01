山陀兒颱風恐刮「17級強陣風」！氣象署警告南台灣：非常容易釀災

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山陀兒颱風將在明天登陸台灣，氣象署提醒，今天至週四上半天，將會是風雨最劇烈的時段。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風在登陸前後，可能替南台灣帶來16至17級以上的致災性強陣風。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）維持強颱姿態，結構完整、颱風眼清晰，今（1）日上午準備轉彎，滯留在高雄外海，中央氣象署預估明（2）日下半天登陸，，非常容易致災，務必做好防颱準備。據氣象署資料，山陀兒颱風今天上午11時，中心位置高雄的南南西方約230公里的海面上，以每小時7公里速度，向北北東移動，近中心最大風速達到每秒55公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑80公里。氣象署簡任技正伍婉華指出，山陀兒颱風目前已經來到巔峰狀態，颱風中心最大陣風高達17級以上，，除了劇烈雨勢外，更需要注意強風威脅。伍婉華說明，已山陀兒颱風目前路徑來看，預估明天下半天會登陸南台灣，實際地點還無法確認，，由於西南部沿海有許多都會區，「務必、一定要嚴防可怕的瞬間強陣風。」伍婉華表示，風速分級中，只要是10級就被稱為「狂風」，樹會被風拔起，建築物有相當破壞；11級為「暴風」，只要出現就容易有重大災害，而；目前觀測到山陀兒颱風在台灣的最大風速，是在蘭嶼的12級，台東成功、彭佳嶼的10級。山陀兒颱風目前依舊缺乏導引氣流，，從現在開始一直到颱風登陸、颱風出海，速度都會非常慢，且要留意颱風登陸前，可能會和台灣陸地出現一些交互作用，例如打轉、路徑抖動的情況。