台灣有機會週休3日嗎？9成上班族盼試行　但僅2成雇主有考慮實施

我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲地區包括日本、新加坡、韓國等國家相繼宣布試行週休3日政策，或是縮短工時，以提升員工福祉和生產力，台灣是否有可能跟進？全球最受信賴的人才解決方案供應商Robert Walters發布最新報告指出，在台灣有90%上班族希望其雇主試行週休3日，有74%的雇主也認為週休3日的觀念是可行，亦有76%認為週休3日可提升生產力，有助於吸引和留住優秀人才，但卻僅22%表示，他們正在計劃或考慮在未來2年內推行週休3日制。台灣經濟研究中心報告顯示，9月消費者信心指數（CCI）77.84，創4年半以來新高，且受惠於半導體產業及伺服器等供應鏈優勢，預計人工智慧、高效能運算、雲端產業等需求將持續挹注台灣經濟成長動能。隨著相對樂觀的經濟預期，提高生產力將成為各大企業的核心策略，台灣是否有機會借鑑他國縮短工時的模式，在提升生產力同時兼顧員工福祉？根據Robert Walters日前發布最新報告《亞洲就業市場是否準備迎接週休3日？》，調查了11個亞洲國家的超過5000名專業人士和公司，探討靈活工作模式與生產力的戰略關聯性，該報告顯示出在台灣，由於對平衡工作與個人生活的追求（85%）與更多的家庭時間（59%），有高達9成的上班族希望其雇主可以試行週休3日制。然而，上班族對於週休3日制並非全無顧慮，78%的受訪者指出，因為不確定如何在較少的工作日中完成同樣的工作量，工作壓力不減反增。同步反映出，相較於雇主對於縮減工時與提升生產力關聯性的高度肯定 （76%），僅有58%的上班族認為週休3日將提高他們的生產力。此外，週休3日對薪資和獎金的影響也是台灣上班族的主要關注點，33%的上班族擔心會週休3日可能導致降薪；高達79%的上班族願意放棄的工作社交活動，實現週休3日保持相同薪資。報告同樣指出，與亞洲其他國家相比，台灣轉向週休3日的過渡可能會更為緩慢。即使有超過7成的雇主認為週休3日的觀念是可行的，且有助於提高員工生產力（76%）、吸引人才提升員工留任率（74%），但僅有22%的雇主會考慮實施，略低於東南亞的37%。台灣雇主對於實行週休3日的主要擔憂，來自於客戶可能無法即時聯繫到對應窗口的不良體驗（69%）、專案延誤或需要聘僱更多員工而產生的成本（52%），以及難以於全公司施行並獲得相關利益關係人批准（43%）。不過，綜觀而言，亞洲各市場對於週休3日制可提高員工生產力，並有助於人才吸引與留任，持開放態度。在亞洲，70%的雇主認為週休3日制有助於人才的吸引與留任，並有67%的雇主相信該制度可有效提高生產力。在香港，94%的雇主認為週休3日制有助於人才的吸引與留任， 94%的員工表示更傾向應徵提供週休3日制的公司。在新加坡，84%的雇主認為週休3日制有助於人才的吸引與留任，並有近7成的受訪者相信該制度可有效提高生產力。值得注意的是，印尼、泰國和韓國的雇主更傾向於透過提供心理健康支持以及學習與發展計劃等無關薪酬的制度，來吸引人才並提升員工留任率，而非採用週休3日制。