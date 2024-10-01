MLB／巨人3年無緣季後賽！球團開除總裁Zaidi　傳奇捕手Posey接任

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巨人傳奇捕手Posey接任總裁！美職舊金山巨人隊，身處強敵林立的國聯西區，已經連續3年無緣拿下分區寶座，甚至是能擠進外卡競爭行列。根據巨人球團官方新聞稿表示，球隊成績不如預期，儘管是所有人共同的責任，但球團決定要進行改變，，也沒能複製屬於巨人的偶數年傳奇。在媒體《ESPN》的報導中，巨人主席Greg Johnson表示，球隊正在尋找能指導巨人隊的人，而Buster Posey正符合這個條件，也相信他和總教練Bob Melvin，能合力把勝利帶回舊金山。