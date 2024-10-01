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MLB／巨人3年無緣季後賽！球團開除總裁Zaidi　傳奇捕手Posey接任

記者林之越/綜合報導

▲舊金山巨人隊連續3年無緣闖入季後賽，今（1）日球團宣布開除原先的棒球事務總裁Farhan Zaidi，並將由當家的傳奇捕手Buster Posey接任，期待能有所改變。（圖／美聯社／達志影像）
▲舊金山巨人隊連續3年無緣闖入季後賽，今（1）日球團宣布開除原先的棒球事務總裁Farhan Zaidi，並將由當家的傳奇捕手Buster Posey接任，期待能有所改變。（圖／美聯社／達志影像）
巨人傳奇捕手Posey接任總裁！美職舊金山巨人隊，身處強敵林立的國聯西區，已經連續3年無緣拿下分區寶座，甚至是能擠進外卡競爭行列。今（1）日球團宣布，將開除原先的棒球事務總裁Farhan Zaidi，並由當家的傳奇捕手Buster Posey接任該職位，期待能讓球隊有所改變。

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6年只闖1次季後賽　沒能複製偶數年傳奇

根據巨人球團官方新聞稿表示，球隊成績不如預期，儘管是所有人共同的責任，但球團決定要進行改變，期望透過新的領導者帶領球隊，持續爭取冠軍，將由Buster Posey接替Farhan Zaidi原先的棒球事務總裁一職

Farhan Zaidi接任總裁的6年間，僅在2021年賽季曾闖入過季後賽，當時以107勝55敗拿下國聯西區王位，但卻在首輪的分區系列賽就敗給洛杉磯道奇，而近3年無緣晉級季後賽，也沒能複製屬於巨人的偶數年傳奇。

傳奇鐵捕接任　盼有所改變

傳奇捕手Buster Posey過去在球員時期，共12年都為巨人隊效力，總共入選過7次明星賽、1次國聯MVP，且帶隊3次奪下世界大賽冠軍，選擇在2021年球季退休。

在媒體《ESPN》的報導中，巨人主席Greg Johnson表示，球隊正在尋找能指導巨人隊的人，而Buster Posey正符合這個條件，也相信他和總教練Bob Melvin，能合力把勝利帶回舊金山。



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