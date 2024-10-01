吳卓源公園激吻朱軒洋！陷小三風波半年　吐心聲：沒人是好受的

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▲吳卓源在IG發文抒發心情，表示音樂和粉絲就是支撐她的力量。（圖／吳卓源IG）

被粉絲封為「鄉民老婆」的歌手吳卓源（Julia）4月初被拍到，和演員朱軒洋在公園激吻，捲入朱軒洋和網紅女友Cindy的感情糾紛，因此背負小三罵名。如今風波過去半年，她在IG分享這段時間的心境變化，坦言這段時間，所有外界傳來的流言蜚語，她都自己吞下了，「沒有人是好受的」，唯一支撐她下來的就是音樂和粉絲。吳卓源30日在IG發出一封給粉絲的公開信，直言很想念粉絲，「希望你們都好」，她近期也想要在開心的時候，把自己的狀態分享給粉絲，「讓你們知道我還ok」。她也感謝粉絲，表示「謝謝你們還在，我沒有忘記一路走來從第一天到現在，每一個支持過我的你們，就像我常常說的，你們就是我的力量。」吳卓源表示，現在正在努力和自己相處，每次看到粉絲給的愛和支持，都能化為她的能量，但每個人都有自己的課題還有要走的路，大家生活都不容易，而接下來她會在音樂路上繼續加油並走下去，「謝謝你們陪著我，我也還在這裡，陪著你們。」吳卓源在限時動態也打出一段話，「這段時間所有情緒都自己吸收了，所有外界傳來的流言蜚語、惡意的發言，自己吞下了」，這段時間沒有人是好受的，而支撐她繼續下去的力量是音樂和粉絲，「在音樂裡，我找到了一個可以抒發跟表達的出口，在你們身上，我找到慢慢堅持下去的希望。」吳卓源在今年4月初，被拍到在河濱公園坐在朱軒洋身上，2人先是深情對望，接著又隔罩接吻，舉止相當親密，不過當時朱軒洋和網紅女友Cindy已經交往5年，沒想到當時Cindy剛飛往韓國，吳卓源和朱軒洋就被直擊有曖昧互動，因此引發輿論。而當時吳卓源解釋，和朱軒洋是工作結緣，因為男方自稱已經分手，所以2人才會有進一步接觸，她也很錯愕且難過。