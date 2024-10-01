U19籃球／鍾少鈞攻守俱佳、關鍵時刻當英雄　信義17分差大勝開胡

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U19籃球聯盟首日在靜修女中校區的U15組的賽事，由TKO出戰信義Heat，雙方在首節就由信義Heat靠著嚴密防守以18：2拉開差距，雖然第二節TKO即時回穩開始追分，上半場結束信義Heat仍以36：12領先。賽後鍾少鈞表示，對自己的上籃把握度仍不足，在外線方面還需加把勁，希望能透過這聯賽加強個人技巧幫球隊拿下冠軍。信義Heat總教練Jason也在賽後說鍾少鈞是以防守見長的球員，也是球隊防守核心，這支球隊是以防守為中心，尤其是防守轉換快攻是平常練習的重點，希望他能發揮領袖特質引導隊友帶動進攻節奏。以光復國小校隊為班底的ACE隊，雖然畢業後未能繼續往籃球專項體育發展，不過從小練就的底子仍在，因此對上美式訓練球風的俱樂部球隊Mamba神風仍具有相當的威脅性，首節以10：9微幅領先，次節失誤偏多加上命中率下滑，上半場結束以16：19暫居落後。易籃再戰對手Mamba神風採取得分後立即全場壓迫戰術得逞，多次防守轉換快攻，第三節結束時以28：22慢慢拉開差距，不過Ace畢竟是訓練有素的球隊，將進攻節奏放慢後並有效鞏固坊守籃板，比賽終了前雖未能一舉反超，卻也將比數緊咬未被拉開，最後以26：32落敗。Ace總教練范永昇賽後表示，。范永昇教練強調這些小朋友也很喜歡讓他繼續帶，甚至在練習時上場跟他們鬥牛，亦師亦友般的情誼也讓他學習到不少帶兵的樂趣。Ace隊的謝劼修也說這場比賽自己的表現不盡理想，不過他很樂觀的說一定會一場比一場更好，教練也鼓勵他多傳球放手去享受比賽，U19籃球聯盟在台北市五處地點同時開打，分別為信義運動中心、北安休閒運動中心、台北醫學院、和平籃球館暖身館、靜修女中，