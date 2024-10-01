颱風最新動態整理！山陀兒「最新路徑、登陸時間、風雨影響」一覽

LINE免費貼圖19組！颱風天早安圖下載　1折貼圖「全部6元」有新款

記者黃韻文／綜合報導

▲LINE本周免費貼圖更新，颱風天下載最新「早安圖、晚安圖」關心親友。一折貼圖增加新款，全面均一價6元永久使用。（圖／LINE、記者整理）
▲LINE本周免費貼圖更新，颱風天下載最新「早安圖、晚安圖」關心親友。一折貼圖增加新款，全面均一價6元永久使用。（圖／LINE、記者整理）
強烈颱風山陀兒來襲，颱風天就用新貼圖關心親友。 LINE本周免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（1）日一口氣上架3組全新貼圖，其中澳門旅遊局的免費貼圖只限前12名好友下載，動作要快；《NOWnews》另外找出架上沒有的隱藏版「抱抱鬼」，不管是早安圖、晚安圖都有。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，LINE日前舉辦「1折貼圖掃貨節」，原價60元的貼圖全面1折，優惠活動只到10月2日。LINE又新增數款新圖，像是「反應過激的貓」、「企鵝皮蛋」，總計28組都是均一價6元，一次購買永久使用，快趁機擴充貼圖庫。

🟡「貼圖掃貨節」點此進入：1折貼圖全面6元

▲一折貼圖有新圖上架，全面均一價6元，且能永久使用，共計28款。（圖／翻攝畫面）
▲一折貼圖有新圖上架，全面均一價6元，且能永久使用，共計28款。（圖／翻攝畫面）
🟡「貼圖小舖」10月1日上架

📍保哥家族（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/31
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「保哥家族」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「保哥家族」。（圖／取自LINE）
📍麥麥欲氣淘-澳門旅遊篇（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/15
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前12萬名

▲LINE免費貼圖「麥麥欲氣淘-澳門旅遊篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「麥麥欲氣淘-澳門旅遊篇」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 菠蘿胖胖（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/31
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 菠蘿胖胖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 菠蘿胖胖」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍LINE購物品牌名店×抱抱鬼（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/25
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×抱抱鬼」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×抱抱鬼」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 夯話題 × 倒呱的實用語（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/20
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 倒呱的實用語」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 倒呱的實用語」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 林北係熊（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/13
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 林北係熊」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 林北係熊」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物護照★紅貴賓酷比的烤肉月夜狂歡（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/11
使用效期：90天
取得條件：達成指定任務

▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★紅貴賓酷比的烤肉月夜狂歡」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★紅貴賓酷比的烤肉月夜狂歡」。（圖／取自LINE）
📍貓爪抓 -10週年歡慶特典 -（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/11 11:00AM
使用效期：90天
取得條件：購買指定貼圖

▲LINE免費貼圖「貓爪抓 -10週年歡慶特典-」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「貓爪抓 -10週年歡慶特典-」。（圖／取自LINE）
📍我愛安安寶寶實用貼圖篇（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/02
使用效期：180天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「我愛安安寶寶實用貼圖篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「我愛安安寶寶實用貼圖篇」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 屎蛋唐尼（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 屎蛋唐尼」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 屎蛋唐尼」。（圖／取自LINE）
🟡「貼圖小舖」10月貼圖整理

📍毛孩的彩虹天堂：進入毛孩模式!（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/24
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「毛孩的彩虹天堂：進入毛孩模式!」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「毛孩的彩虹天堂：進入毛孩模式!」。（圖／取自LINE）
📍王牌俱樂部-彩樺保庇篇（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前10萬名

▲LINE免費貼圖「王牌俱樂部-彩樺保庇篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「王牌俱樂部-彩樺保庇篇」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 啾波麻糬（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/23
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 啾波麻糬」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 啾波麻糬」。（圖／取自LINE）
📍LINE VOOM × 嗚比的朋友（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/19
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE VOOM × 嗚比的朋友」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE VOOM × 嗚比的朋友」。（圖／取自LINE）
📍ANDEN醬與玉兔日常實用篇-中秋節限定（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/10
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「ANDEN醬與玉兔日常實用篇-中秋節限定」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「ANDEN醬與玉兔日常實用篇-中秋節限定」。（圖／取自LINE）
📍和你一起庫玩中秋節（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/10
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「和你一起庫玩中秋節」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「和你一起庫玩中秋節」。（圖／取自LINE）
📍【老子有錢】曾國城 × 籃籃 熱門日常用語（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/10
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「【老子有錢】曾國城 × 籃籃 熱門日常用語」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「【老子有錢】曾國城 × 籃籃 熱門日常用語」。（圖／取自LINE）
📍LINE TV ｜ 刷子（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/09
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE TV ｜ 刷子」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE TV ｜ 刷子」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 啊兔（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/03
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 啊兔」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 啊兔」。（圖／取自LINE）

LINE貼圖「限時1折」！21組人氣貼圖只要6元　咖波、當肯全帶回家

LINE免費貼圖22組！下雨天早安圖下載　「教師節快樂」祝福圖萬用

LINE免費貼圖24組！「中秋節快樂」祝福圖、早安圖、晚安圖都有

LINE中秋節免費貼圖23組！台積電早安圖來了　免加好友一鍵下載　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選