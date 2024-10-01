土城警攔檢遭拖行殉職！女毒蟲遭逮落網　辯：怕沒錢繳罰金才落跑

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▲9月30日晚間，新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫，於巡邏勤務時，盤查30歲女毒蟲車輛，卻遭對方開車拖行，最後身撞護欄、全身骨折，傷重不治殉職。（圖／翻攝畫面）

▲9月30日晚間，新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫，於巡邏勤務時，盤查30歲女毒蟲車輛，卻遭對方開車拖行，最後身撞護欄、全身骨折，傷重不治殉職。（圖／翻攝畫面）

9月30日晚間，新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，於巡邏勤務時，盤查30歲女毒蟲車輛，卻遭對方開車拖行，最後身撞護欄、全身骨折，傷重不治殉職。陳女落跑後遭警方攻堅落網，她供稱，過去因多次吸毒被抓，每次都繳納易科罰金，這次遇警攔查擔心繳不起罰金，才會踩油門想甩掉警方，沒想到卻造成員警殉職。殉職警員劉宗鑫，學時成績優秀，自建國中學畢業後，追隨父親投考警大研究所，從警10年工作態度相當認真，已婚與育有2個女兒，家屬得知消息都悲痛不已，無法承受這樣的噩耗。回顧案情，劉宗鑫於30日晚間巡邏時，發現一台車輛形跡可疑，立即上前盤查，陳女因吸毒起有多次前科，見警心虛之下踩油門暴衝落跑，當時警員劉宗鑫上半身還卡在車窗處，被拖行約500公尺，期間撞擊路邊捷運施工護欄，導致全身多處骨折，傷重送醫搶救不治，事後警方循線追查，於土城中央路二段某公寓，破門壓制逮捕陳女。據了解，陳女無業，過去有多次吸毒紀錄，其供稱，因多次繳納易科罰金，這次遇到警方攔檢，擔心繳納不出罰金，才會踩油門落跑，未料卻導致員警傷重殉職。全案依殺人、毒品及妨害公務致死罪嫌移送新北檢。