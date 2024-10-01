川普喊台灣國防預算應占GDP10%　學者：連軍國主義國家都做不到

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美國共和黨總統候選人川普又語出驚人，川普近期在接受《華盛頓郵報》訪問時，就台海安全議題指出，中國終究會攻打台灣，但不會在他任內發生。他認為台灣的國防支出不夠，應該提高到國內生產毛額（GDP）的10%。對此，中華戰略前瞻協會研究員揭仲今（1）日表示，非戰爭時期編列這麼高比例的國防預算，恐怕連軍國主義極權國家都做不到。揭仲表示，114年GDP預估值約26兆4100億，GDP的10%是2兆6410億，占總歲出3兆1325億元的比例為84％，幾乎是114年國防部年度預算編列數4760億的6倍。揭仲說，如果這樣做，則中央政府剩餘的預算額度在支應完其他公務員與約聘雇人員的人事費用後，剩下的經費連支應一個衛生福利部都不夠。揭仲認為，非戰爭時期編列這麼高比例的國防預算，恐怕連軍國主義極權國家都做不到，川普前總統顯然是在對中華民國預算規模與財政狀況非常不了解的情況下，才會有這種偏離現實的發言。不過，揭仲也提醒，這幾年「總體」國防支出之所以還能超過GDP的2％，主要是因為有「海空戰力提升計畫」與「新式戰機採購」等兩項特別預算案的加持，從112年到114年分別為1083億、945億與904億，但這二項特別預算在115年全部編列完竣後，使116年「總體」國防支出中，扣除非營業特種基金支出後的「公務預算」，將全數由年度預算支應。揭仲指出，近幾年國防部年度歲出預算占中央政府總預算的比例，事實上不增反減，108年時為17.1％、111年下降到16.5％，114年則剩下15.2％。揭仲擔心，若川普明年重返白宮，等特別預算在115年編列完竣後，屆時中央政府要如何在不大幅排擠其他支出的前提下，應付川普政府的壓力？