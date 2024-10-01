山陀兒颱風將成登南台灣歷史最強颱！全球2大追風達人抵高雄獵風

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山陀兒颱風於今(1)日凌晨增強為強烈颱風，颱風眼清晰可見，將成為台灣氣象史上登陸南台灣的最強颱風，全球各大氣象單位預報路徑紛紛劍指台南和高雄一帶。山陀兒也引來全球知名追風達人關注，知名追風達人摩格曼(Josh Morgerman)以及來自英國的雷諾斯(James Reynolds)，雙雙抵達高雄並放上食物照，準備獵捕山陀兒侵襲的驚人畫面。根據中央氣象署今日中午最新資料顯示，山陀兒颱風13時的中心位置在北緯 20.8 度，東經 119.5 度，即在高雄的南南西方約 220 公里之處，行徑方向已逐漸北轉，以每小時7公里速度，向北北東緩慢移動，中心氣壓來到910百帕，近中心最大風速每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 68 公尺（約每小時 245 公里），相當於 17 級風以上。山陀兒颱風的強度以極罕見路徑引發國內外各大氣象機構關注，依照國家災害防救科技中心(NCDR)新彙整的各國路徑，颱風極有可能在高雄或台南一帶登陸，將成為由台灣西半部登陸的歷史最強颱風。在今年7月凱米颱風侵襲東台灣時，英國長期關注全球風暴狀況的追風達人雷諾斯曾前往花蓮一睹凱米的威力，隨著山陀兒即將襲台，雷諾斯也在昨日飛抵台灣，下機後隨即前往高雄準備迎接山陀兒的強風，他也在社群平台X上發文提到，目前高雄還沒有跡象看出將有強大的颱風準備襲來，颱風移動緩慢，影響時程將推移至周三之後。另一知名追風達人摩格曼才剛在美國佛州捕捉到海倫颶風的強大風力實況，立刻馬不停蹄趕來台灣，自北部開車南下高雄，他形容，「這頭巨獸剛剛擊敗了巴丹群島，現在準備瞄準台灣」，而台灣也是他在這星球上最愛的國家之一。