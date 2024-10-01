又有毒蟲撞警車！嘉義警攔查可疑小客車　遭衝撞頸部受傷送醫

9月30日晚間，新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，於巡邏時遭女毒蟲開車拖行，最後撞擊護欄傷重殉職，引發各界譁然。今（1日）凌晨，嘉義縣水上分局，也傳出員警遭毒蟲駕車衝撞，導致1名員警受傷送醫，所幸無生命危險。
據了解，嘉義水上派出所員警，於1日凌晨執行巡邏勤務時，發現一台小客車疑似販售毒品，因此立即上前盤查，未料駕駛35歲的李姓男子，疑心虛企圖逃逸，竟開車要衝撞員警，導致1名員警頸部受傷送醫，警車也遭撞擊。
警方出動警力追捕，於水上鄉寬士村柳林國小旁，順利逮捕李姓男子，並查扣毒品及犯罪工具，李男落網後坦承犯行，全案依違反毒品危害防制條例、公共危險罪(毒駕)、妨害公務罪移送嘉義地檢署偵辦。
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