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山陀兒颱風雖已減弱為中度颱風，但在高雄西南方近海停留已2天，市長陳其邁今（2日）上午在災害應變中心時表示，颱風威脅仍在，不能掉以輕心。根據中央氣象署預報，山陀兒預計將在興達港以北登陸，屆時西南風的影響將更加嚴重，尤其沿海地區暴潮風險增加，低窪地區可能出現淹水情況。目前高雄市已進入七級風範圍，市府呼籲市民減少不必要外出，並避免前往山區及海邊活動。雖然自來水、瓦斯及電力供應正常，陳其邁仍強調，民眾應提高警覺，做好防災準備，並隨時關注天氣變化。另外，因山陀兒颱風來襲，高雄市昨（1）日已停止收運垃圾，由於颱風移動速度緩慢，明（3）風雨加劇可能不利清運，高市府考量市民家中已有垃圾囤積，環保局今（2）日中午12點啟動各責任區隨車收運工作，請市民朋友聽到垃圾車音樂聲，可即時傾倒垃圾。