趙小僑1家4口將「離開台灣」！她為愛帶女兒跟出國：開始旅人生活

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▲趙小僑（右）在YouTube影片提到，自己將和家人一起到國外生活一陣子。（圖／趙小僑女人說YouTube）

▲趙小僑對於即將展開的「旅人生活」感到相當興奮。（圖／趙小僑女人說YouTube）

女星趙小僑和老公劉亮佐結婚多年，生下愛女「典典寶寶」，加上21歲的繼子劉子銓，一家四口感情其樂融融。近日趙小僑無預警拋出全家人將離開台灣的消息，趙小僑表示，由於劉亮佐、劉子銓明年要到國外拍電影，讓她也決定帶著女兒「典典寶寶」一起跟過去，全家展開「旅人生活」讓她相當期待。不過她也說由於是跟隨工作出國，因此計畫目前都還只是暫定，將去哪些地點尚未曝光。趙小僑日前才和老公劉亮佐到馬來西亞參加好姐妹陳喬恩的婚禮，最近又在YouTube頻道更新影片，分享自己即將要到國外生活的好消息。趙小僑說，由於明年劉亮佐和兒子劉子銓都要到國外拍戲，所以自己也想帶著寶寶跟過去。劉子銓透露，目前暫定會到兩個不同的城市拍兩部的作品，讓趙小僑聽後也興奮直呼：「oh ya！我要開始我旅人生活了，我要帶著我女兒一起」。為了保密，趙小僑將地點消音，同時也說其實還有很多未知數，因為演藝圈的工作就是這樣，「沒有到真的執行，其實中間還是有很多變數」。劉子銓也說自己有一部作品預計在明年第一季上檔，他為了這部戲的角色下了很多苦工，自己也超級期待，劉亮佐聽後也稱讚的說：「銓銓的經紀人講他表現得非常好」，對兒子的進步感到欣慰和支持。不過目前劉子銓還在台北海大就讀「演藝時尚事業管理系」四年級，所以今年還是要好好把大四的課修完，明年才能專心拍戲。趙小僑和劉亮佐在開學這天也特地開車送劉子銓到學校，笑說這是他們家的傳統，小孩上學第一天父母都要親送；趙小僑夫婦也笑說，其實劉子銓成年後就很獨立了，反倒是他們比較捨不得放手，可見一家人感情十分融洽。聽聞趙小僑一家將到國外生活的消息，粉絲也紛紛留言：「小僑從子銓還小的時候陪伴著，真的有帶到心，有如親生，看兒子在講小時候的旅遊共同回憶，滔滔不絕，彼此都有參與到，這真的是親子關係的最佳典範」、「天啊！子銓大四了，從高中『上學路』看到現在～時間都去哪裡了啦」、「好期待銓銓的新戲！祝福你們去國外能順利」。