快移車！強颱山陀兒襲台　北市工務局：堤外車輛未移最重罰4800元

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山陀兒颱風逐漸逼近台灣，為因應可能發生強風豪雨，台北市政府工務局及轄屬各處均嚴陣以待，全面進行防救災準備，並提醒北市已於10月1日9時執行疏散門「只出不進」管制，仍停留於河川區域內之車輛請儘速駛離，針對未移置車輛將依車型大小處1,800 至4,800元罰鍰。北市工務局表示，預先備妥搶災人力及機具待命，適時佈署各項搶修機具能量，以維護公共安全，保障市民生命財產；工務局密切注意颱風動態，且於9月26日責成所屬各處辦理防颱自主檢查作業，同步成立整備督導小組，抽查督導轄屬包括新工處、水利處、公園處、衛工處、大地處防颱整備措施及河川區域在建工程防颱整備情形。工務局說明，新工處已完成救災資源機具清點及檢查作業，且針對權管之共同管道已於9月27日完成設備巡檢，檢查結果皆正常運作，另因應本次山陀兒颱風，已先行通知巡檢廠商辦理巡查作業。並針對權管之跨河橋梁皆已完成例行性巡檢，皆可安全通行，且就山陀兒颱風來臨前再行巡查。另針對河川區在建工程「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」、「中正橋改建工程」皆已完成防颱前整備。工務局指出，水利處汛期前已全數完成堤防、疏散門、抽水站、抽水機組、沉沙池(含閘閥門)及扇閘(閥)門等防汛設施檢查作業，因應颱風可能來襲，水利處於9月27日啟動颱風前不定期巡查，確保堤防、疏散門、沉沙池、及抽水站於颱風侵襲前的安全性，並於30日完成河濱設施撤離作業。公園處為防範此次颱風災損，動員人力加強疏枝樹木、路燈及開關箱檢修、公園綠地廣場排水設施清淤等；在建工程亦啟動工地防災機制，妥善進行工區防颱整備措施，測試車輛、機具相關功能。考量颱風可能帶來之損害，路樹救災所需之保護架支柱、鏈鋸及救災車輛等機具設備已備妥完善。衛工處已於113年9月29日啟動全市污水下水道系統的防颱整備，包括迪化、內湖及八里3座污水處理廠、37座抽(揚)水站、12處紓流站、14座截流站、5座礫間處理設施、各處閘門、抽水機、發電機、備用油料等設備試車與檢查，以及工地圍籬加強固定等工作。各廠站將依氣象資料判斷提早因應，預先啟動抽水機降低污水管渠水位，並適時啟動紓流機制，以確保污水系統安全正常運作。大地處則已完成50條土石流潛勢溪流、50座沉砂池清疏，以及16項緊急搶災之開口契約已完成發包待命，並更新27處防災地圖，及建置保全住戶清冊，另施工中工程，已責成施工單位確實執行自主檢查及防災整備。並於颱風來臨於北投、士林、內湖、信義、大安、文山及南港等7個行政區，設置12處山坡地搶災人力及機具待命地點，如有災情，將立即前往搶救。工務局呼籲，山陀兒以強颱之勢侵擾臺灣，務請大家做好居家防颱整備，落實自主防災工作，妥善加固店面招牌、冷氣和陽台盆栽等設施，適時修剪自家庭院樹木並儘量避開大樹、招牌處底下以及工地等地區停放車輛，以防強風吹落設施造成災害，並清除自家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通，並避免前往山區及河濱活動。對於發佈土石流或老舊聚落黃、紅色警戒區域，請配合市府人員引導疏散至就近的避難處所，確保自身安全。工務局表示，目前山陀兒颱風逐漸接近，考量颱風外圍環流將帶來豪雨，造成河川水位上漲，因此北市已於10月1日9時執行疏散門「只出不進」管制，仍停留於河川區域內之車輛請儘速駛離，人員請勿逗留，儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全，並於管制執行4小時後將開始拖離堤外停車場滯留車輛。針對未移置車輛將依車型大小處1,800 至4,800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。