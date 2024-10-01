大谷翔平離隊天使更慘了！單季「再掉10勝」　連10年無緣季後賽

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美國職棒大聯盟道奇隊日籍球星大谷翔平本季從洛杉磯天使轉戰道奇，他到來之後對於球隊的提升肉眼可見，整季打出54轟130分打點，還有59次盜壘，球隊也被賭盤看好最有機會拿下世界大賽冠軍。而老東家天使就比較慘一些了，大谷走了之後他們單季掉了10勝，苦吞99敗，沒有人能夠補上這位二刀流好手的空缺。大谷翔平今年打出紀錄年，單季突破「50轟50盜」的紀錄，成為史上第一人，雖然他右手肘開刀，無法上場投球，但仍然用猛烈的砲火在打擊上做出貢獻，幫助道奇在國聯西區封王。這一季天使隊吞下99場敗仗，只拿到53勝，在分區墊底，只比馬林魚、落磯、白襪這些百敗球隊要好。勝場數比上季減少了10場。他們無法填補大谷離開後留下的空白。自2014年以來，天使隊就沒有在打進季後賽，就算大谷翔平在2018年加入也無法拯救他們。上賽季，也就是2023年，他們進行了補強，目標是自2014年以來首次晉級季後賽，但球隊在下半季陷入瓶頸，最終以73勝89負的戰績獲得分區第4名，勝率為4成51。本季，大谷缺陣，天使隊的年輕球員表現不佳，Mike Trout、Anthony Rendon等主力打者又長期缺席，最終他們勝率僅3成89，創造隊史的「新紀錄」，落後分區第4多達6場。上個賽季，根據美國數據網站「Baseball Reference」的數字，大谷翔平的「WAR」值為大聯盟最高的9.9分，這是一重要的指標。