黃國昌稱小草傳媒與民眾黨無關　顏若芳秀影片打臉「別瞎掰好嗎」

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民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇，因涉嫌收受中國資金參選立委遭開除黨籍。不過，她日前以「小草傳媒」記者名義到立法院大開直播，引發綠營質疑是國安破口。民眾黨立院黨團總召黃國昌昨強調，小草傳媒、馬治薇都跟民眾黨無關，但民進黨北市議員顏若芳則貼出影片打臉，要黃國昌「不要瞎掰好嗎」！民進黨北市議員顏若芳秀出黃國昌曾幫「小草傳媒」拍攝的宣傳影片指出，黃國昌昨被記者問到相關事宜，竟反問記者「小草傳媒負責人是誰？跟民眾黨有關係嗎？如果小草傳媒負責人跟民眾黨沒有任何關係，用這樣影射的方式到底是要帶什麼風向？」搞得好像自己什麼都不知道。顏若芳說，早在今年4月5日，黃國昌就親自幫小草傳媒拍過推薦影片，質疑「難道那麼精明、務實的國昌老師，會幫來路不明的傳媒拍推薦影片嗎？」要他「不要瞎掰好嗎」！顏若芳更直指民眾黨發言人李有宜不但是「小草傳媒」主持人，且無論是草傳媒或小草傳媒，頁面中的影片、圖片通篇都是在幫民眾黨輔選或辯護。闖入立院開直播的馬治薇，更在2024立委選舉期間，被控收受中國百萬元資助參選、還將國安局等名冊洩露給中籍人士一審被判刑，質疑她從民眾黨轉任小草傳媒，「民眾黨根本是換湯不換藥、回收再利用」。