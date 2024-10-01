租屋處收到罷免文宣！黃揚明曝對象是她　開酸：青鳥飛出來了

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由公民團體所發起的罷免基隆市長謝國樑將於13日進行投票，沒想到資深媒體人黃揚明表示，在租屋處收到了罷免國民黨李彥秀的文宣，內容指李彥秀提出多項爭議性法案，還與多位高度爭議的立委合作，因此推動罷免李彥秀，讓黃揚明看了忍不住酸「青鳥飛出來了，溫馨。」黃揚明9月30日在臉書分享，租屋處信箱收到一張「邀請加入罷免國民黨立委李彥秀Line群組」的文宣，內容指出，李彥秀領銜提出35項法案，其中涉及《不在籍投票》、《立院職權行使法》、《公務人員選舉罷免法》等爭議法案，還和徐巧芯、顏寬恆、馬文君等多位高度爭議的立委合作，甚至連署涉及國家安全和公共利益的199項提案。文宣也強調，李彥秀是國民黨文傳會主委、副秘書長，是國民黨核心決策者之一，是具高度影響力的政策推手，「面對這樣的立委，我們不能袖手旁觀，請支持除銹團隊，共同罷免李彥秀」。對此，黃揚明狠酸「青鳥飛出來了，溫馨」。網友也紛紛留言「一天到晚一直搞罷免，世界怎麼跟得上臺灣」、「青鳥都不用上班賺錢喔…還是到處罷免就是他們的工作，賺錢的方法？」「天啊！一直在玩罷免，有完沒完啊」。