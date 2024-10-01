又亂來！美軍機例行攔截卻遭俄機「頭錘」直切　美怒：不專業

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俄羅斯戰機近來頻頻做出挑釁動作，先前才傳出3度侵犯日本領空，近來美軍在美國阿拉斯加州上空進行攔截任務時，還被一架俄羅斯戰機以「頭錘」的動作近距離切過側身，導致美軍戰機猛烈搖晃。美國軍方在9月30日時公開攔截當下的影片，指控這架俄軍戰機的操作「危及所有人」，極不安全。綜合媒體報導，北美航太防衛司令部（NORAD）司令季約特（Gregory Guillot）30日時於社群平台X（舊稱推特）公開了一段影片，指出美軍F-16戰機上月23日於美國阿拉斯加防空識別區（ADIZ），對俄羅斯戰略轟炸機進行攔截任務時，遭到一架俄羅斯蘇愷35（Su-35）從後方加速急切，所幸美軍飛行員即時做出規避動作。這是一段從F-16戰機的駕駛艙所拍攝的影片，從影片中可以看見，當時F-16正尾隨一架俄羅斯圖波列夫Tu-95MS戰略轟炸機的右後方，突然一架蘇愷35側傾、從F-16的左側快速掠過，F-16因此受到影響，出現了猛烈搖晃。有報導指出，蘇愷35戰機當時是以「頭錘」（headbutt）的動作切進F-16機頭。這也使得季約特貼文中直呼蘇愷35戰機「做出不安全、不專業的行為，並危及所有人」，更痛批「這不是專業空軍會出現的情況」。季約特強調當時F-16是以安全、訓練有素的方式來攔截俄國軍機。北美航太防衛司令部於上月23日時，公布了4架俄羅斯軍機闖入阿拉斯加防空識別區的消息，當時僅指出俄國戰機「經常在此活動，不會視為威脅」，並未提及遭蘇愷35橫切事件。外媒指出，俄羅斯軍機經常現蹤阿拉斯加防空識別區，美國也常對其進行空中攔截，但通常會稱俄機以「安全、專業的方式」運作，此次如此逼近美國軍機，以及美軍公布影片都十分罕見。