羈押195天！陳重文獲裁定800萬交保　限制住居出境出海+電子監控

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國民黨議員陳重文因涉圖利罪，遭法院裁定羈押禁見，今（1日）上午，台北地院開庭，訂本月8日開始辯論，而陳重文透過律師請求交保，合議庭審酌，陳仍有逃亡之虞，但無勾串滅證之虞，因此裁准以800萬交保，並限制住居與限制出境、出海，另外，須接受電子監控，家屬得知消息之後，由陳妻籌錢進行交保中。據了解，陳重文於去年間，遭控利用職權，插手北市府監視器系統雲端建置案，施壓官員、委請台智光公司建置。檢調搜索約談後，向法院聲押獲准，陳重文字今年3月間遭押，至今逾半年共195天，台北地院今上午開庭，合議庭確認檢辯雙方不再聲請傳喚證人與調查證據，因此諭知將本案辯論程序於下周8日開庭。陳重文辯護律師請求交保，檢方則主張繼續羈押禁見，合議庭審酌，陳重文涉犯重罪，且身居高位有足夠人脈與能力，恐有逃亡海外之虞，但因全案證人都已詰問完畢，無勾串滅證之虞，因此裁定陳交保800萬元，限制出境、出海8個月，限制住居於北投區住家，期間並須接受電子監控。