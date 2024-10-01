強颱山陀兒「巔峰持續18小時」！鬼轉重要3關鍵　各地風雨一次看

強颱山陀兒正在緩慢逼近台灣，預計將在明（2）日登陸南部地區，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒颱風目前已是巔峰狀態，且將持續12至18小時，今日轉向的時間、角度及位置，將是風雨影響的重要關鍵，也有可能沿著西部平原北上，導致強度被快速削減，各縣市的風雨預測也出爐，提醒登陸熱點「高雄、屏東、台南」3縣市必須做好最高規格防颱準備。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日中午12時在臉書發文，表示山陀兒颱風目前位在高雄南南西方約230公里的海面上，強度已達強烈颱風，且處於巔峰狀態，過去6小時間緩慢西行或滯留，但山陀兒颱風即將轉向登陸台灣，「今天轉向的時間、角度、位置是重要關鍵。」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒颱風巔峰狀態仍可為12至18小時，在明日靠近台灣的過程中，環流結構會受到陸地破壞，強度稍稍減弱，若速度依然緩慢，環流被破壞的時間就會增加，登陸台灣時強度有機會再減弱。
至於山陀兒颱風登陸的時間點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」透露，若沒有太大變化，颱風約於明日傍晚就會在南台南至北屏東間登陸，且仍是以中颱上限或強烈颱風的姿態出現，但確切登陸時間仍需視颱風北上時的移動速度而定，還有調整空間。
山陀兒颱風若能順利翻越中央山脈，預計週四（10/3）上午左右，就會從南宜蘭至北花蓮間出海。另一個走法則是沿著西部平原北上，如此一來颱風強度就會被快速削減。雖然颱風路徑大致已定，但影響時間仍隨移動速度而有變數，風雨情況會持續變化，提醒大家做好最高規格防颱措施，尤其是登陸熱點「高雄、屏東、台南」3縣市。
🟡各地區風雨預測
📌嘉義、台南、高雄、屏東
今日下午開始高屏地區由南往北的風雨將進一步增強，越晚風雨越強勁；台南地區則要到深夜，颱風環流才會進一步北上，漸漸出現風雨。南部地區明日全天將面臨狂風暴雨，尤其登陸前6小時到登陸後6小時之間，是風雨最猛烈時刻。
嘉義則在強風大雨的邊緣，起風及下雨時間會更晚一點，且需視颱風路徑而定，變數較高，越靠近台南，風雨越大。
📌基隆、雙北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭
北部地區風雨預計將在颱風明日傍晚登陸後出現，加上東北季風南下，風雨會逐漸增強。尤其週四（10/3）凌晨至下午，在颱風翻越中央山脈到出海加速北上這段期間，北部地區屬於迎風面，容易產生強風大雨。
📌台中、彰化、雲林
中部地區大多時間正好受到中央山脈保護，但同樣是等颱風明日傍晚登陸後，加上東北季風南下，風雨才會開始增強。預計週四（10/3）上午隨著颱風出海遠離，風雨就會逐漸緩和下來，「對中部而言，這次颱風影響時間相對短暫。」
📌恆春、花東
颱風帶來的猛烈風勢及雨勢將會持續一段時間，等到週四（10/3）上午颱風出海後，恆春、花東會快速轉變為背風面，風雨就會緩和下來。
📌澎湖、金馬
海峽挾管效應加上東北季風增強，氣壓梯度密集，此次颱風影響會以強風為主，伴隨間歇陣雨。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒颱風巔峰狀態仍可為12至18小時，在明日靠近台灣的過程中，環流結構會受到陸地破壞，強度稍稍減弱，若速度依然緩慢，環流被破壞的時間就會增加，登陸台灣時強度有機會再減弱。
至於山陀兒颱風登陸的時間點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」透露，若沒有太大變化，颱風約於明日傍晚就會在南台南至北屏東間登陸，且仍是以中颱上限或強烈颱風的姿態出現，但確切登陸時間仍需視颱風北上時的移動速度而定，還有調整空間。
山陀兒颱風若能順利翻越中央山脈，預計週四（10/3）上午左右，就會從南宜蘭至北花蓮間出海。另一個走法則是沿著西部平原北上，如此一來颱風強度就會被快速削減。雖然颱風路徑大致已定，但影響時間仍隨移動速度而有變數，風雨情況會持續變化，提醒大家做好最高規格防颱措施，尤其是登陸熱點「高雄、屏東、台南」3縣市。
🟡各地區風雨預測
📌嘉義、台南、高雄、屏東
今日下午開始高屏地區由南往北的風雨將進一步增強，越晚風雨越強勁；台南地區則要到深夜，颱風環流才會進一步北上，漸漸出現風雨。南部地區明日全天將面臨狂風暴雨，尤其登陸前6小時到登陸後6小時之間，是風雨最猛烈時刻。
嘉義則在強風大雨的邊緣，起風及下雨時間會更晚一點，且需視颱風路徑而定，變數較高，越靠近台南，風雨越大。
📌基隆、雙北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭
北部地區風雨預計將在颱風明日傍晚登陸後出現，加上東北季風南下，風雨會逐漸增強。尤其週四（10/3）凌晨至下午，在颱風翻越中央山脈到出海加速北上這段期間，北部地區屬於迎風面，容易產生強風大雨。
📌台中、彰化、雲林
中部地區大多時間正好受到中央山脈保護，但同樣是等颱風明日傍晚登陸後，加上東北季風南下，風雨才會開始增強。預計週四（10/3）上午隨著颱風出海遠離，風雨就會逐漸緩和下來，「對中部而言，這次颱風影響時間相對短暫。」
📌恆春、花東
颱風帶來的猛烈風勢及雨勢將會持續一段時間，等到週四（10/3）上午颱風出海後，恆春、花東會快速轉變為背風面，風雨就會緩和下來。
📌澎湖、金馬
海峽挾管效應加上東北季風增強，氣壓梯度密集，此次颱風影響會以強風為主，伴隨間歇陣雨。
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