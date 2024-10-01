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2024國慶焰火在雲林！韓國瑜曝3意義：中華民國像營養不良小老頭

記者何哲欣／台北報導

▲韓國瑜號召國人到雲林看國慶焰火，一起祝中華民國生日快樂。（圖／立法院提供）
▲韓國瑜號召國人到雲林看國慶焰火，一起祝中華民國生日快樂。（圖／立法院提供）
今年國慶焰火在雲林舉行，雲林縣政府今（1）日開記者會，國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜致詞說，這次國慶焰火選在雲林有三大意義，首先是對中華民國的意義，中華民國像一個營養不良的小老頭，被關在一個黑屋子裡面8年，沒人管、沒人問、沒人在乎，久了除營養不良還信心不足，所以今年要把這個小老頭，從黑色小屋拉出來，這對中華民國意義重大。

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韓國瑜接著說，第二是對台灣人民意義，這幾年台灣人民都很悶，包括電價漲、詐騙集團多、兩岸關係不穩定，治安不好，美國號稱全世界最強國家，好萊塢的電影大片時常默默的宣導愛國的精神，號召美國人民要愛美國，這幾年台灣愛國教育做得不夠，連愛哪一個國家都分不清楚，所以台灣人民目前迫切需要重新燃起這股愛國的精神，愛我們的國家。

韓國瑜說，第三是對雲林縣意義，百年來雲林縣第一次辦國慶焰火，雲林縣在台灣政治、社會和心靈上的版圖，長期被嚴重低估。雲林縣僅有60多萬人口，很多鄉親在海內外都有傑出表現，但雲林縣的環境猶如俗語「風頭水尾」，形容困苦之地，許多鄉親不得已需要出外打拼。期盼透過這次國慶，希望讓國人看到雲林的美好，帶動雲林縣的發展

韓國瑜強調，號召10月10號所有海內外的好朋友 來雲林縣一起來關注國慶焰火，也一起關注中華民國生日快樂。
 

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