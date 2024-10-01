Gogoro遭爆「洗產地」　經濟部：無足夠證據認定違規

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台灣電動機車龍頭睿能創意（Gogoro）遭檢舉使用中國製零件「洗產地」，詐領台灣補助。經濟部產發署表示，經審議會審查後，認為尚無足夠證據推論其違反國內產製規定，若未來有新事證，則依相關規定重新處分。Gogoro今年6月被爆出，調查局接獲檢舉Gogoro VIVA系列為降低成本，疑向廣達中國上海工廠下單 購買馬達控制器，透過台灣協力廠商組裝成整套動力系統，並出貨給Gogoro，再請台灣廣達 開立發票及貨單，涉嫌「洗產地」詐領6億元補助款。正在調查之際，Gogoro董事長兼執行長陸學森9月12日也宣布辭職下台，被外界質疑除了公司近期虧損之外，也為「洗產地」扛責。據《經濟部提升電動機車產業補助實施要點》，馬達組裝、定子與轉子（除永久磁鐵外）的零組件與材料及控制器需為國內產製，廠商電動機車的國產化條件若經審查通過，購買該電動機車款的消費者即可獲得相關補助。對此，經濟部產業發展署9月底召開「經濟部電動機車發展推動審議會」，由政府機關代表、以及4名學者專家代表共同審議。產發署表示，經查被檢舉VIVA車系的馬達控制器是否違反經濟部電動機車補助要點的國內產製一節，委員會審查業者自提書面資料以及審議會詢答後，尚無足夠證據推論其違反國內產製規定。產業署也提到，審議會發現，Gogoro填報電動機車資格申請文件確實有誤，決議請業者有條件限期依程序更正申請文件中的馬達控制器供應商，由原誤填「廣達」更正為「睿能」。針對補償方案，Gogoro提供VIVA車款車主1次車輛免費檢修、300元折扣金及延長1年保固，約有6.3萬輛，業者須負擔成本約1.85億元。產發署也表示，若未來有新事證，則依相關規定重新處分。另外，經濟部為了確保取得本部補助資格的車款都符合相關規定，要求Gogoro精進及落實內控機制，並全面清查Gogoro其他所有受認可電動機車車款。