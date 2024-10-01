擁有「大谷翔平50轟球」直接翻身成億萬富翁　到底誰撿到成懸案？

誰撿走大谷翔平本季第50號全壘打球？成為懸案。由於此顆球價值不斐，外媒初估至少值450萬美元（約1.43億元新台幣），也因此出現眾多球迷聲稱是「大谷50轟球」的擁有者，此案件也罕見地送入法庭，等待仲裁。
32歲的佛羅里達州布勞沃德縣居民Joseph Davidov，於週五向法院提出訴訟，聲稱他才是「大谷50轟球」的合法擁有者。
Davidov在訴狀中寫道：「在我用左手取得這顆球後不久，一名身份不明的球迷跳過欄杆，並在一團混亂中遭襲擊，才導致這顆球脫手，最後被球迷Chris Belanski搶走。」
擁有此顆球直接變億萬富翁
Davidov的律師Devon Workman也發出聲明指出：「我們相信Davidov是這顆球的合法擁有者，因為他首先得到了它。」
此外，包括球迷Chris Belanski、Kelvin Ramirez和Max Matus也都聲稱自己擁有「大谷50轟球」。
這顆球目前正在網站《Goldin Auctions》拍賣，截至今(1)日早上，已有13個出價者，且拍賣價格已喊到120萬美元(約3800萬台幣)，預估價格還會飆升，此拍賣將於10月16日結束。
大谷翔平本季瘋狂的表現，也讓周邊商品和紀念球的價格都不斷攀升，且根據《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區整理出的國際盤口顯示，大谷翔平奪國聯MVP的賠率僅剩下1.4，排名第二的大都會Francisco Lindor則高達10倍，第三名勇士Marcell Ozuna則是76倍。
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Davidov在訴狀中寫道：「在我用左手取得這顆球後不久，一名身份不明的球迷跳過欄杆，並在一團混亂中遭襲擊，才導致這顆球脫手，最後被球迷Chris Belanski搶走。」
擁有此顆球直接變億萬富翁
Davidov的律師Devon Workman也發出聲明指出：「我們相信Davidov是這顆球的合法擁有者，因為他首先得到了它。」
此外，包括球迷Chris Belanski、Kelvin Ramirez和Max Matus也都聲稱自己擁有「大谷50轟球」。
這顆球目前正在網站《Goldin Auctions》拍賣，截至今(1)日早上，已有13個出價者，且拍賣價格已喊到120萬美元(約3800萬台幣)，預估價格還會飆升，此拍賣將於10月16日結束。
大谷翔平本季瘋狂的表現，也讓周邊商品和紀念球的價格都不斷攀升，且根據《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區整理出的國際盤口顯示，大谷翔平奪國聯MVP的賠率僅剩下1.4，排名第二的大都會Francisco Lindor則高達10倍，第三名勇士Marcell Ozuna則是76倍。