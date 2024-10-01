平價服飾UNIQLO、ZARA遇勁敵！內行改穿這間：水準太高、回購10次

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▲網友最近發現平價服飾品牌「SHEIN」CP值非常高，許多衣服都是銅板價免百元，吸引不少人討論。（圖/SHEIN官網）

▲「SHEIN」雖然沒有常駐的實體門市，但也曾經到加拿大、南非等地方辦快閃店，吸引許多民眾前往採購。（圖/維基百科）

▲女星「篠崎泫」在去年底才剛又購入「SHEIN」60件單品，其中許多短版上衣好搭又好看，像這件學院風拼接T恤，價格212元，獲得篠崎泫推薦4顆星。（圖/YT@篠崎泫）

平價服飾一直都是台灣民眾、小資族逛街最愛買的東西，以台灣客群來說，包括外國品牌UNIQLO、H&M、ZARA以及本土品牌NET都因中間便宜的價位受到歡迎，買衣服的人總是絡繹不絕。，引起熱烈討論。有網友在社群平台「Dcard」貼文指出「最近發現好多人都跑去SHEIN買衣服，在IG看到很多人穿搭推薦，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「上個月準備換季才買入7件衣服2件褲子才1800多，拿到實體都很滿意，精心挑選過就不會踩雷。」事實上，，原本一開始這間公司在2008年創立時，，經營範圍擴大到服飾、飾品等品項。「SHEIN」沒有實體店面，僅是以網購的模式就打進平價服飾業的市場，《NOWnews》記者也實際逛看看「SHEIN」的官網，，許多漂亮的衣服、褲子、洋裝以及飾品她也實際試穿戴給大家看，當然過程有推薦與不推薦，不少觀眾看完都紛紛表示至於網路上有許多人表示，價格低品質不會到太好，或者是沒有實體門市無法看到服飾實體、試穿，所以要購買「SHEIN」也有內行人傳授秘訣，愛穿平價服飾又沒買過的小資族們，可以上「SHEIN」官網看看有沒有喜歡的款式哦！📍品牌背景：總部設在新加坡的中國大陸快時尚電商平台📍品牌門市：僅提供網購沒有實體門市