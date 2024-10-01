平價服飾UNIQLO、ZARA遇勁敵！內行改穿這間：水準太高、回購10次

平價服飾一直都是台灣民眾、小資族逛街最愛買的東西，以台灣客群來說，包括外國品牌UNIQLO、H&M、ZARA以及本土品牌NET都因中間便宜的價位受到歡迎，買衣服的人總是絡繹不絕。然而，就有網友發現一家名為「SHEIN」的平價服飾店，價格可以說是殺到不行，一次可以補進10幾件換季衣物荷包也不會大失血，引起熱烈討論。
有網友在社群平台「Dcard」貼文指出「最近發現好多人都跑去SHEIN買衣服，在IG看到很多人穿搭推薦，隨便逛發現都比其他電商便宜，手指很容易控制不住！這次買了15件單品總價才2000初頭，真的太划算了，很多銅板價短版上衣或者罩衫，平價服飾發現新大陸，推薦給大家。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「SHEIN記得要看買家評價跟實穿照片，仔細挖寶的話完全可以買到便宜好物，已經買2、3年了」、「一分錢一分貨，但是仔細挑可以挑到很多便宜好貨，CP值超級高」、「懂挑的人就會覺得SHEIN很好買是真的，已經回購10次以上」、「上個月準備換季才買入7件衣服2件褲子才1800多，拿到實體都很滿意，精心挑選過就不會踩雷。」
平價服飾電商平台「SHEIN」超夯！銅板價也能買衣服
事實上，網友提到的這間「SHEIN（希音）」是一家總部設在新加坡的中國大陸快時尚電商平台，目前市場在全球超過150個國家，原本一開始這間公司在2008年創立時，品牌最初名稱叫做「Sheinside」，主要是以婚紗禮服為主，直到2012年才改名為「SHEIN」，經營範圍擴大到服飾、飾品等品項。
「SHEIN」沒有實體店面，僅是以網購的模式就打進平價服飾業的市場，2022年時，「SHEIN」年收入達到240億美元，規模已經與H&M、ZARA這些品牌旗鼓相當，在近幾年知名度已經越來越高，業績翻漲了整整3倍之多。《NOWnews》記者也實際逛看看「SHEIN」的官網，發現價格比先前介紹過NET的副牌「NU V」更加驚人，許多短版上衣、短T或者是配件都是銅板價，實在非常適合小資族來挖寶。
「SHEIN」服飾女星也愛穿！真實評價、挑選秘訣一次看
女星「篠崎泫」在去年底才剛又購入「SHEIN」60件單品，僅花了她1萬初頭，許多漂亮的衣服、褲子、洋裝以及飾品她也實際試穿戴給大家看，當然過程有推薦與不推薦，不少觀眾看完都紛紛表示「SHEIN真的超級好買，隨便買一買都幾千起跳，但是久久大補貨非常合適」、「SHEIN的CP值真的很高！只要會挑就好了」、「篠崎泫開箱超級療癒，2年前就被燒到買到現在。」
至於網路上有許多人表示，價格低品質不會到太好，或者是沒有實體門市無法看到服飾實體、試穿，所以要購買「SHEIN」也有內行人傳授秘訣，一定要仔細查看評價以及買家拿到實體照片分享，不要看到賣家的圖片就欣喜的下訂單，有耐心慢慢逛就能挖到好貨！愛穿平價服飾又沒買過的小資族們，可以上「SHEIN」官網看看有沒有喜歡的款式哦！
🟡SHEIN電商平價服飾
📍品牌背景：總部設在新加坡的中國大陸快時尚電商平台
📍品牌門市：僅提供網購沒有實體門市
📍品牌官網點這裡
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「SHEIN記得要看買家評價跟實穿照片，仔細挖寶的話完全可以買到便宜好物，已經買2、3年了」、「一分錢一分貨，但是仔細挑可以挑到很多便宜好貨，CP值超級高」、「懂挑的人就會覺得SHEIN很好買是真的，已經回購10次以上」、「上個月準備換季才買入7件衣服2件褲子才1800多，拿到實體都很滿意，精心挑選過就不會踩雷。」
平價服飾電商平台「SHEIN」超夯！銅板價也能買衣服
事實上，網友提到的這間「SHEIN（希音）」是一家總部設在新加坡的中國大陸快時尚電商平台，目前市場在全球超過150個國家，原本一開始這間公司在2008年創立時，品牌最初名稱叫做「Sheinside」，主要是以婚紗禮服為主，直到2012年才改名為「SHEIN」，經營範圍擴大到服飾、飾品等品項。
「SHEIN」沒有實體店面，僅是以網購的模式就打進平價服飾業的市場，2022年時，「SHEIN」年收入達到240億美元，規模已經與H&M、ZARA這些品牌旗鼓相當，在近幾年知名度已經越來越高，業績翻漲了整整3倍之多。《NOWnews》記者也實際逛看看「SHEIN」的官網，發現價格比先前介紹過NET的副牌「NU V」更加驚人，許多短版上衣、短T或者是配件都是銅板價，實在非常適合小資族來挖寶。
「SHEIN」服飾女星也愛穿！真實評價、挑選秘訣一次看
女星「篠崎泫」在去年底才剛又購入「SHEIN」60件單品，僅花了她1萬初頭，許多漂亮的衣服、褲子、洋裝以及飾品她也實際試穿戴給大家看，當然過程有推薦與不推薦，不少觀眾看完都紛紛表示「SHEIN真的超級好買，隨便買一買都幾千起跳，但是久久大補貨非常合適」、「SHEIN的CP值真的很高！只要會挑就好了」、「篠崎泫開箱超級療癒，2年前就被燒到買到現在。」
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