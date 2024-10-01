不斷更新／強度颱風山陀兒襲台　國內外航班異動一次看

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強度颱風山陀兒來勢洶洶，多家航空公司也陸續公告相關異動狀況，有關航班動態，《NOWnews今日新聞》隨時為讀者更新。1日CI177 大阪-高雄、CI758 新加坡-高雄、CI185 首爾金浦-高雄航班延後。1日CI840 曼谷-高雄、CI936 香港-高雄航班取消。1日桃園機場、台北松山機場往返航班維持正常起降；高雄小港機場往福岡、仁川、香港、上海浦東航班維持正常起降，回程航班因颱風影響取消，共計4個航班取消。2日中午前出發東京成田、大阪、香港航班共計3個航班取消。2日航班正常營運3日：台中往返峴港JX0327、JX0328取消，台中往返澳門JX0331、JX0332取消。國泰航空1日香港-高雄CX448取消。2日香港-高雄CX432/424/458/448取消。高雄-香港CX449/431/423/459 取消。香港-台北CX408取消。1日台東航線全日取消。高雄航線中午12:00後取消。嘉義、台南航線下午2點後取消。金門至台中 B7-8962、台中往返澎湖B7-8651、B7-8652取消。2日國內線航班全數取消。1日台東、花蓮航班全天取消。高雄-澎湖航班 13:00以後取消。高雄-金門航班 15:00以後取消。台中-澎湖航班 16:00以後取消。松山出發航班 17:00以後取消。2日國內航班異動線航班全天取消。1日IT578 峴港-高雄提前至19:00起飛。