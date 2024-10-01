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美國總統大選進入倒數階段，今日正式踏入十月份，美國輿論也格外關注，大選過程中的「十月驚奇」（October surprise）是否會在今年出現。不過，美國媒體引述知名選戰幕僚分析，今年選舉的十月驚奇可能不一定會發生。美國大選的「十月驚奇」，意指足以影響十一月選舉結果的重大政治事件，這個用詞在選戰中最早被使用，通常可追溯至1980年美國大選，當時共和黨總統候選人雷根(Ronald Reagan)所拋出，雷根的競選幹部凱西（William Casey）將百貨公司服飾折扣下殺的廣告詞用來作為選戰語言，讓雷根針對民主黨對手總統卡特(Jimmy Carter)在伊朗人質事件救援不利進行回應，直指卡特可能會在選戰前拋出一個「十月驚奇」。當時正值伊朗人質危機事件，雷根深恐卡特將在選舉前與伊朗取得重大談判成果，影響選戰結果，雷根事後也被質疑，在過程中透過非正式管道與伊朗溝通，力圖阻止人質在大選前被釋放。近年來備受討論的十月驚奇，莫過於2016年川普與希拉蕊的競選，川普在2005年所講的一段錄影帶的曝光。在與電視節目《進入好萊塢》（Access Hollywood）主持人的閒聊中，川普稱自己是名人，因此可以對女性予所予求、甚至是抓住她們下體，引爆輿論譁然；而在當年10月稍晚，希拉蕊也被爆出在國務卿任內的電郵門醜聞，使用私人伺服器收發國務院相關信件，甚至刪除當中有關私人的信件。對於今年是否可能發生十月驚奇，根據美國新聞周刊(Newsweek)報導，過去曾幫助前總統小布希以及共和黨總統參選人麥肯(John McCain)還有前紐澤西州長克里斯提(Chris Christie)等多位共和黨政治人物籌畫過選戰策略的選戰策略師杜海姆(Michael DuHaime)表示，川普與賀錦麗兩名候選人都是長年的公眾人物，多年來一直受到媒體與對手的強烈批判，因此他預計十月驚奇今年不會發生。他認為，能夠讓人產生驚訝的不會是他們兩人，而是他們尚未做好準備而產生的問題，他提到，有鑑於當今美國和國際上發生許多事件，任何事件的影響都將指向拜登政府或賀錦麗是否受到指責，因此最重要的是，哪一名候選人在面對危機時，看起來比較冷靜、堅強且負責。報導也提到，在十月驚奇以前，拜登已先在6月在辯論台上出現極為慘烈的表現，而在7月，川普更是戲劇性地躲過槍擊；緊接著賀錦麗取代了拜登成為民主黨總統候選人，在發生一連串驚喜的情況下，十月驚奇似乎已不足為奇。