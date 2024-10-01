圓滿亡者奠祭儀式　大甲殯儀館搭棚場優化開放申請

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市大甲殯儀館設有景德廳、懷恩堂及小靈堂23間等設施，提供治喪民眾辦理法會及告別式等，由於地方使用頻繁，逢旺日有時未能全面滿足家屬治喪需求，對此市府投入總經費330萬元，進行大甲殯儀館搭棚場地重整優化，打造舒適的奠祭場地及平坦的運棺步道。民政局長吳世瑋表示，此次整地面積近975平方公尺，全新搭棚場地可同時舉辦4場告別式，替代禮廳治喪功能，今(1)日起開放治喪民眾申請使用，全力提升殯葬服務品質。吳世瑋指出，大甲殯儀館為全市唯一「一站式生命服務」的治喪環境，因應民眾多元治喪需求日漸增加，既有禮廳遇旺日偶有不敷使用情形，市府為疏解治喪民眾告別場所需求，於園區內停車場旁規劃搭棚場地，因位處山坡地，地形傾斜不平，今年5月中旬啟動整地工程，並同步修整靈堂至火化場的運棺通道，改善顛簸問題；工程已於8月底完工，打造更舒適、便捷的殯葬環境，即日起開放治喪民眾申請使用，圓滿亡者奠祭儀式。台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，殯葬文化持續變革中，現行喪家辦理告別式，多選擇在殯儀館舉行，生管處持續完善各項殯葬設施，紓解民眾治喪需求。全新搭棚場地啟用後，可同時舉辦4場告別式，每場地可搭設棚架範圍為長、寬各40呎，每棚面寬15呎，最多可搭設2個棚架(15呎x2個)及1個歐式帳(10呎)，牌樓形式並以ㄇ字型呈現；使用期間則為晚上10時至翌日上午8時，不得使用擴音設施，且日間不得超過75分貝、晚間不得超過60分貝，違反者，可依規處新台幣三千元以上、三萬元以下罰鍰。生管處說，大甲殯儀館搭棚場地已對外開放申請使用，依台中市公立殯葬設施使用收費標準，場地收費為每次1,500元，包括搭棚使用費及清潔費，另冷氣需自備；民眾如有治喪使用需求，可至大甲殯儀館服務中心櫃檯臨櫃洽辦，搭棚場地使用情形則可至生管處官網查詢。