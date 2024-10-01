我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統賴清德與周春米視訊，聽取各地區防災整備進度，並允諾中央會全力支援地方。（圖／屏東縣府提供）

山陀兒颱風逼近，屏東縣長周春米（1）日主持災害應變中心會議時表示，今晚至明天是風雨最為劇烈的時刻，各單位務必提高警戒，未來36小時是防災的關鍵期，需持續加強應變措施。針對林邊、枋寮等沿海低窪地區，周縣長特別提醒要嚴防積水淹水，並強調原鄉部落的預防性撤離必須迅速完成。對於春日鄉的撤離進度稍有落後，周縣長表示深切關心，要求當地公所加快腳步，確保居民安全。會議結束後，周春米隨即前往屏東市和生重劃區及高樹鄉，親自視察各地防颱準備情形。她提醒民眾，風雨預計在下午3至4點逐漸增強，務必提前做好防颱準備，並呼籲民眾在颱風期間盡量避免外出，尤其不要前往山區或海邊，以確保安全。根據災害應變中心數據，屏南山區與恆春半島已出現超過10級的陣風，部分地區累積雨量已超過300毫米。周縣長特別提醒高樹及沿山地區、原鄉部落要嚴防土石崩落、土石流及山洪暴發，禁止任何人前往山區，以免發生危險。在原鄉部落的撤離進度上，屏東縣截至上午9時統計已撤離773人，撤離地區包括滿州鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、獅子鄉及牡丹鄉等，目前全縣已開設8處收容所，收容290人。針對春日鄉尚未啟動撤離，周縣長再次督促當地公所儘速執行撤離，以保障居民安全。國家防災中心警示，颱風經過小琉球時，浪高可能達8公尺，沿海風暴潮及海水倒灌的風險極高，周縣長已指示琉球鄉公所加強防災整備，並確保物資充足，全面進入最高警戒狀態。目前小琉球航運已暫停。此外，縣府已部署157台大型移動式抽水機組，並向經濟部水利署申請支援22台抽水機，目前已有16台到位，將持續追蹤水情並加強排水措施。