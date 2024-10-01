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疾病管制署今（1）日表示，國內上週(9/24-9/30)新增51例本土登革熱病例，分別為16例男性、35例女性，年齡介於10多歲至80多歲，居住於新北市新店區29例及中和區22例，發病日介於9月13日至9月28日，多數個案因出現發燒、噁心、頭痛、肌肉痛、腹瀉及嘔吐等登革熱疑似症狀後就醫快篩陽性，採檢送驗後確診登革熱。經疫情調查，疾管署發現大部分個案有中和區三介廟、興南市場或新店區天山公園等疫情風險區活動史，與前公布群聚個案屬同一群聚事件，該群聚案累計57例病例，包括新店區32例、中和區24例及花蓮縣1例，其中約4成為接觸者或擴大篩檢檢出，無重症及死亡病例，目前衛生單位已針對確診個案居住地及共同活動區域進行相關防治措施，及進行區塊防治針對社區擴大預防性噴消與環境孳清，並加強疑似病例監測。疾管署指出，因應本起群聚，衛生單位持續加強確診個案住家及活動地周邊環境病媒蚊監測、孳生源清除及化學防治，除三介廟至天山公園自9月24日起封山一個月，新店及中和地區亦於周末社區大動員整頓環境，中央亦於疾管署成立應變工作小組及機動防疫隊，不分平假日每日派遣2-3組人員至風險區協助防疫。提醒居住或曾出入疫情風險區之民眾應注意防蚊，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速至醫療院所就醫，並告知醫師旅遊活動史。疾管署統計，今(2024)年截至9/30累計223例本土登革熱確診病例(其中入夏後累計59例，病例分布新北市56例、高雄市2例及花蓮縣1例)；另今年累計217例境外移入病例，高於近4年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓27例及泰國26例。疾管署提醒，目前評估新北疫情已獲初步控制，但本週受強颱影響全臺皆有豪大雨機會，請民眾注意自身安全並於颱風後落實「巡、倒、清、刷」，迅速清理家戶內外積水容器，避免病媒蚊孳生，整理家園及從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。同時籲請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷、及早通報，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。