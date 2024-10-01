正式當選！石破茂獲參眾2院指名成第102任首相　9日或將解散眾院

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岸田文雄在1日上午率領內閣全員總辭之後，日本執政黨自民黨總裁石破茂在同日下午獲得參眾兩院指名，正式成為日本第102任首相。根據日本放送協會（NHK）報導，參議院1日上午10時召開本會議，設置特別委員會。日本眾議院隨後在同日下午召開臨時會議，並舉行了總理大臣指名選舉，結果顯示，自民黨總裁石破茂獲得了291票，立憲民主黨代表野田佳彥則獲得了100票，日本維新會代表馬場伸幸45票，共產黨委員長田村智子10票，國民民主黨代表玉木雄一郎7票，無黨籍的吉良州司5票，另有3票投給了令和新選組的代表山本太郎。石破茂總裁在自民黨和公明黨的支持下，被指名為首相。後續參議院本會議也指名石破茂，成為日本第102任首相。石破茂將進入首相官邸，與公明黨代表石井啟一進行會談，並設立組閣本部，立即展開組閣程序。在經過皇居舉行的任命儀式和閣僚認證儀式後，石破內閣也會隨即成立，屆時石破茂預計會舉行記者會，說明未來政權營運的基本方針等。石破茂預計有意在9日解散眾院，以15日發佈選舉公告、27日投開票的日程舉行眾院選舉。