神力女超人許淑華施政滿意度狂勝六都！與盧秀燕齊名優等組首長

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▲天下公布最新縣市長施政滿意排行。（圖／資料照片）

2024年《天下雜誌》公布最新「縣市長施政滿意度調查」調查，這份規模近1.5萬人的民調，一直是22縣市施政參考指標。神力女超人、南投縣長許淑華躍升一個等級，跟台中市長盧秀燕同為「優等組首長」，許淑華的施政滿意度分數更狂勝六都市長，獲得74.6分的高分。在縣市長施政滿意度調查中，屏東縣長周春米進步幅度最大，從優等首長躍居為標竿首長。其次是南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦皆進入優等組；去年首度入榜就位列標竿首長的連江縣長王忠銘也衝出好成績。位居佳等組的桃園市長張善政、衝刺組的台北市長蔣萬安，兩位新科六都市長都小幅進步。此次公布的縣市長施政滿意度調查排行，區分為四個等級，分別是標竿組、優等組、佳等組與衝刺組。標竿組依序為滿意度最高的嘉義縣長翁章梁、連江縣長王忠銘、屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴與嘉義市長黃敏惠，而優等組則依序為雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、花蓮縣長徐榛蔚。值得一提的是，許淑華的施政滿意度高達74.6分，狂勝六都縣市長滿意度，包括高雄市長陳其邁的74.5分、台中市長盧秀燕的73.8分、桃園市長張善政69.1分、台南市長黃偉哲67.5分、台北市長蔣萬安64.2分及新北市長侯友宜60.2分。另外，在「永續幸福城市大調查」中，南投縣競爭力分數是520.63分，非六都總排名第11，比去年進步1名。該項調查是從經濟、環境、施政、文教、社福、醫衛健康、多元共融七大面向衡量各縣市的表現，調查架構為客觀指標佔80%(主要來自2023年政府公開統計資料)、主觀民調指標佔20%。南投縣近期在各項評比中，都有十足的進步與突破，不只是天下雜誌公布的指標，日前《遠見雜誌》公布的施政滿意度調查中，許淑華的滿意度高達74.3%，狂勝六都市長，而施政分數為72.7分，更是不含回任的新任首長中的第一名。南投也摘下「社會福利」全台冠軍的光環，進而坐擁「幸福首善之城」的稱號。