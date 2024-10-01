台股震盪向上格局持續！「這11檔」ETF人氣狂飆　00919再度稱王

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近一週台股ETF受益人數終止創高，不過仍有11檔ETF人氣持續上漲，有半數以上是台股高息ETF，而00919群益台灣精選高息已蟬聯4週人氣冠軍。台股ETF受益人千萬大關前近關情怯，終止30周創新高紀錄，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周不增反減，減少3萬8129人，來到980萬4366人。不過，觀察近一周受益人數單檔表現，有11檔受益人數呈現成長，其中，00919群益台灣精選高息受益人周增1萬0347人，蟬聯台股ETF受益人4周人氣王。連續14年穩定配息的台灣首檔高股息ETF 0056，Q4配息1.07元，將於17日除息，最後買近日在16日，今年以來受益人數增加超過16萬，截至9月27日止已累計逾114萬受益人；00915凱基優選高股息30、00713元大台灣高息低波的受益人數周增破千，分別增加4020以及2520人。值得一提的是，在近一週受益人數增加的11檔中，有半數以上是台股高息ETF，顯見高息ETF還是最受投資人青睞。法人表示，雖然9月30日台股大盤大跌598.25點，不過，台股在基本面與資金面皆有利股市之下，預期外資匯入趨勢有望延續，股市也因此有望維持震盪向上的格局。近日股價下降，可以讓存股族以及逢低進場加碼買進的籌碼進場，用更低的成本，加速累積張數，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。