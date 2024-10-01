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▲SUGA在8月23日現身警局接受時曾對外界鞠躬道歉。（圖／美聯社／達志影像）

▲SUGA酒駕酒測值高達0.0227％，駕照被吊銷。（圖／BTS臉書）

▲防彈少年團BTS成員預計明年全數退伍，有望推出新作品回歸。（圖／BTS IG）

南韓天團防彈少年團（BTS）成員SUGA今年8月發生酒駕意外，他酒後騎乘電動車自摔被抓包，案件判決在9月27日出爐，SUGA遭判罰1500萬元韓幣（約新台幣36萬元）。據了解，判決書證實SUGA血液酒精濃度達到0.227%，駕照被吊銷；雖然他本人和經紀公司都已出面道歉，但聲明曾被抓包把電動車寫成「電動滑板車」，疑似想減低罪刑，讓民眾相當不滿，BTS及SUGA形象都受到嚴重打擊，會不會影響之後BTS的復出成績還很難說。31歲的SUGA本名閔玧其，他在今年8月6日晚間騎乘電動機車於首爾龍山區漢南洞的街道自撞摔車，被警方發現，隨後被送去醫院做酒測，SUGA血液酒精濃度高達0.227%，根據韓國法規，是可以吊銷駕照的3倍以上濃度，讓SUGA形象大受打擊；9月27日該起案件判決出爐，依據南韓《道路交通法》，SUGA被判罰款1500萬韓幣（約新台幣36萬元）。其實酒駕事件發生的隔天，SUGA就透過粉絲社群平台Weverse發文致歉：「因為令人失望的事情來跟大家報告，我感到非常沉重和抱歉」。SUGA還原當時情況，說自己酒後因為貪圖方便及距離近的關係，他選擇騎「電動滑板車」回家，沒想到會在家門口摔倒；他說雖然沒有傷害到其他人或是損毀附近設施，但他仍為酒駕的行為感到抱歉：「這是我的責任，沒有任何藉口，所以我要向所有人低頭謝罪。」經紀公司BITHIT MUSIC當時的道歉聲明也強調，SUGA是透過電動滑板車移動了500公尺，停車時才摔倒，但事後監視器畫面曝光，證實SUGA酒駕當時騎的是「有座椅的電動車」，讓民眾氣炸，認為他故意謊報交通工具；經紀公司還二度出來道歉，強調不是為了減輕罪責才寫錯，是真的誤會了，但仍是有許多粉絲喊話希望SUGA退出BTS。目前SUGA還在軍中服替代役，和其他4名團員RM、Jimin、V和Jungkook預計明年6月才會退伍，團員Jin、J-Hope則分別於今年6、10月退伍，等到明年全員團聚，有機會再推新作品，BTS人氣是否會因為SUGA酒駕跌落神壇，還有待觀察。