颱風最新動態整理！山陀兒「最新路徑、登陸時間、風雨影響」一覽

本世紀只有4次！今天「20241001」是完全平方日　下一次要等48年

記者賴禹妡／綜合報導

▲今日為「完全平方日」或「正方形日」，因為今日日期「20241001」為4499這個數字的平方，類似日期本世紀只會出現4次。（示意圖／擷取自pexels）
▲今日為「完全平方日」或「正方形日」，因為今日日期「20241001」為4499這個數字的平方，類似日期本世紀只會出現4次。（示意圖／擷取自pexels）
完全平方日快樂！臉書粉專「2024完成度‰ Progress 2024」分享，今（1）日為「完全平方日」或「正方形日」，因為今日日期「20241001」為4499這個數字的平方，類似日期本世紀只會出現4次，讓許多網友笑稱：「希望我可以活到下一次！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書粉專「2024完成度‰ Progress 2024」發文指出，今日日期2024年10月1日是「完全平方日」或稱「正方形日」，表示一個整數與本身相乘所得的乘積，也就是說今日日期「20241001」能開根號，是4499這個數字的平方。

▲2024、行事曆、年曆、運勢。（圖／PhotoAC）
▲今日日期2024年10月1日是「完全平方日」或稱「正方形日」，表示一個整數與本身相乘所得的乘積，也就是說今日日期「20241001」能開根號，是4499這個數字的平方。（示意圖／PhotoAC）
粉專還分享，上一次「完全平方日」是9年前的2015年11月21日，為4489的平方；下一次「完全平方日」則要等到48年後的2072年7月4日，為4552的平方，本世紀只會出現4次，是非常罕見的節日。

這則有趣的冷知識也引起網友熱烈討論，眾人紛紛直言，「下一次的時候我剛好80歲了」、「4499還有台語諧音，方方正正的意思」、「數學系的都站出來」。也有人分享自己已經歷4次完全平方日，分別是「19820304、19900521、20151121、20241001」。


台灣版GTA爆紅！「外送員模擬手遊」攻排行第1　超真實街景笑翻眾

必勝客最強不是披薩！老饕挖「隱藏神品」受不了：加料版多力多滋

強颱山陀兒「巔峰持續18小時」！鬼轉重要3關鍵　各地風雨一次看

升級Uber會員「叫車、訂餐更貴」？一票人實測怒退訂：把人當盤子

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選